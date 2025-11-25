Hosentaschen-Botaniker für das iPhone

FlorApp ist eine kostenlose Melde-App der Stiftung Info Flora. Sie macht das Smartphone zur mobilen Lösung für die Bestimmung von Wildpflanzen in der Schweiz. Die Stiftung wird vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) unterstützt und dient als nationales Daten- und Informationszentrum für die Schweizer Flora.

Mit der App können Sie Fundmeldungen von Gefässpflanzen, Moosen, Flechten und Pilzen direkt im Gelände protokollieren. Dabei ist keine permanente Internetverbindung nötig; die App erlaubt die Erfassung der Beobachtungen auch offline, beispielsweise bei Exkursionen in entlegenen Gebieten. Sobald wieder eine Verbindung besteht, können die Daten an Info Flora übermittelt werden. Sie können Ihre Beobachtungen direkt mit der Smartphone-Kamera dokumentieren und Fotos hinzufügen. Das Fundmeldungsformular ermöglicht eine sehr detaillierte Erfassung. Dank der Integration des KI-gestützten Bestimmungstools FlorID erhalten Sie Vorschläge für mögliche Arten, indem Sie einfach ein Foto machen. Dieses Tool ist besonders zuverlässig, da es nicht nur die eingegebenen Bilder analysiert, sondern auch Geoinformationen zum Fundort heranzieht. Die FlorApp eignet sich für interessierte Laien ebenso wie für erfahrene Botaniker.

App für Android und iOS

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