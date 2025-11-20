Android: Mehr System-Informationen, als Sie jemals wissen wollten

In Android-Smartphones gibts in der Einstellungen-App einen Punkt wie Über das Telefon, der Informationen wie Gerätetyp, Build-Version des Betriebssystems, IMEI-Nummern, IP-Adressen, MAC-Adressen des Wi-Fi-Chips usw. preisgibt. Das dürften die meisten schon längst kennen.

Es gibt zudem auf Android-Smartphones auch die Möglichkeit, Entwickleroptionen freizuschalten, wie zum Beispiel in diesem Beitrag gezeigt.

Reicht das immer noch nicht?

Greifen Sie zu Aida64. So manche User könnten dieses System-Info-Werkzeug noch für Windows kennen.

Wussten Sie aber, dass es davon auch eine kostenlose Version für Android gibt? Sie zeigt im Hauptmenü unten eine Werbung an. Zudem erscheint beim Öffnen bestimmter Menüpunkte eine Werbung, die Sie aber einfach übers X schliessen können.

Nach der Installation via Google Play Store starten Sie die App und haben Zugriff auf alle Daten zu Ihrem Gerät. In der untenstehenden Bildstrecke sehen Sie ein paar Beispiele.