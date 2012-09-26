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Reto Vogt
Reto Vogt
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Reto Vogt.
Beiträge von Reto Vogt
News
News
Apple-ID: Knacken leicht gemacht
Mit drei Klicks und wenigen Informationen über eine Person lässt sich die Apple-ID von Bekannten knacken. So schützen Sie sich dagegen.
3 Minuten
Reto Vogt
26. Sep 2012
Praxis
Tipps & Tricks
Zwei Bildschirme an einen PC anschliessen
Unser Workshop zeigt, wie Sie zwei Bildschirme an Ihren Computer anschliessen. Plus: Kauftipps für Monitore.
4 Minuten
Reto Vogt
16. Apr 2012
Praxis
Tipps & Tricks
Praxis: Excel-Diagramme animieren
Animieren Sie Ihre Excel-Diagramme gekonnt mit Microsofts PowerPoint. Auf diese Weise erzeugen Sie bei Ihrer Präsentation Spannung und fesseln das Publikum. Das geht ganz einfach.
4 Minuten
Reto Vogt
20. Jun 2011
Tests
Tests
Test: 9 Netzwerkspeicher (NAS)
Kleine Unternehmen brauchen keine teuren Server, um Daten zentral abzulegen. Schon für wenige Hundert Franken gibt es Netzwerkspeicher mit mehreren Terabyte Speicherkapazität. Der PCtipp zeigt die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten.
6 Minuten
Reto Vogt
5. Mai 2011
Praxis
Tipps & Tricks
USB-Programmmenü erstellen
Wenn Sie viele Programme auf Ihrem USB-Stick installiert haben, wird es schnell unübersichtlich. Der PCtipp zeigt, wie Sie ein Programmmenü erstellen.
2 Minuten
Reto Vogt
23. Apr 2010
Downloads
Downloads
Excel-Vorlage für Firmentippspiel
Mit dieser umfangreichen Excel-Vorlage nehmen bis zu 250 Mitspieler an firmeninternen Tippspielen teil.
2 Minuten
Reto Vogt
5. Jun 2008
News
News
Für kalte Winternächte: Tastatur mit Heizung
Im Winter ist das Arbeiten am Computer schlimm, die Finger drohen abzufrieren. Glücklicherweise präsentiert uns der amerikanische Werkzeughersteller V8 Tools eine Lösung.
2 Minuten
Reto Vogt
25. Mai 2007
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