Das Videoportal YouTube bietet eine schier unendliche Zahl an Videos. Möchten Sie ein solches Filmchen auch offline anschauen, dann helfen Tools wie der Ashampoo Clipfinder weiter. Mit der Gratisanwendung Free Youtube to MP3 Converter können Sie nur den Ton eines Clips herunterladen, wenn Ihnen z.B. ein bestimmter Song gefällt. Das Tool konvertiert die Audiospur zu einer MP3- oder WAV-Datei. Wichtig: Bei der Installation wird das Programm DVDVideoSoft Free Studio mitinstalliert. Innerhalb dieser Software-Suite läuft der Free Youtube to MP3 Converter. Mithilfe des Programms lassen sich weitere Freeware-Progamme herunterladen.

Erste Schritte: Installieren Sie den Free Youtube to MP3 Converter mit einem Doppelklick auf die Setup-Datei. Beim ersten Start öffnet sich das Einstellungs-Fenster («Preferences»). Klicken Sie auf den Reiter Language und wählen Sie im Drop-down-Menü Deutsch als Sprache. Mit dem Button Beenden verlassen Sie das Konfigurationsmenü und starten das Tool. Besuchen Sie YouTube und kopieren Sie den Link des gewünschten Videos. Diesen fügen Sie nun im obersten Feld des Konverters ein. Bei «Speichern unter» definieren Sie wo die MP3-Datei abgelegt werden soll. Bevor Sie den Download mit dem Button Herunterladen & Konvertieren starten, lohnt sich ein Klick auf MP3 Tags. Hier können Sie dem Audio-File Informationen wie Künstler, Name etc. geben.