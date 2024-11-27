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Claudia Maag
27. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

App-Tipp

Gesunde Routinen: App «Fabulous»

Fabulous will uns mit Alltagsroutinen, gesunden Gewohnheiten und täglichem Coaching helfen, ein besseres Wohlbefinden zu erreichen.

Gesunder Lebensstil durch Routinen und Rituale

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit Verhaltensforschung wird unter anderem versucht, herauszufinden, wie man Menschen dabei unterstützen kann, ihre guten Vorsätze im Alltag umzusetzen. Fabulous wurde am «Center for Advanced Hindsight» der Duke-Universität entwickelt. Das Resultat ist die App Fabulous – Gewohnheit Planer (Android, iOS).

Hinweis: Sie können Fabulous kostenlos 7 Tage testen. Danach wird der Dienst kostenpflichtig und schlägt mit Fr. 34.-/Jahr zu Buche.

Erste Schritte: Sie werden zunächst gefragt, wie viel Sie i. d. R. schlafen, was genau Sie jetzt verbessern möchten, was der Grund ist für diese «Reise» etc. Danach werden Sie zuerst eine Morgenroutine auswählen, später eine für den Nachmittag und eine für den Abend. Beim Morgenritual geht es zunächst um das Trinken von Wasser, sobald Sie aufstehen. Beim Nachmittagsritual können Sie aus einer Liste auswählen wie Atme, Putzen und Aufräumen, Sport machen oder Lernen.

Wählen Sie Ihre Gewohnheiten für morgens, nachmittags und abends

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

PCtipp meint

Die App ist schön und gut gemacht. Die Routinen fand ich zu Beginn etwas übertrieben, allerdings sind Routinen nicht zu unterschätzen, denn irgendwann werden sie zur Gewohnheit. Interessant fand ich zum Beispiel Geheime Reisen (bspw. Geistige Fitness) oder die Briefe. Da man es kostenlos eine Woche ausprobieren kann, ist die App zu empfehlen. Ob es dann schlussendlich die 34 Franken im Jahr wert ist, muss jede/jeder selbst entscheiden.

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