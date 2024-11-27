Gesunde Routinen: App «Fabulous»

Mit Verhaltensforschung wird unter anderem versucht, herauszufinden, wie man Menschen dabei unterstützen kann, ihre guten Vorsätze im Alltag umzusetzen. Fabulous wurde am «Center for Advanced Hindsight» der Duke-Universität entwickelt. Das Resultat ist die App Fabulous – Gewohnheit Planer (Android, iOS).

Hinweis: Sie können Fabulous kostenlos 7 Tage testen. Danach wird der Dienst kostenpflichtig und schlägt mit Fr. 34.-/Jahr zu Buche.

Erste Schritte: Sie werden zunächst gefragt, wie viel Sie i. d. R. schlafen, was genau Sie jetzt verbessern möchten, was der Grund ist für diese «Reise» etc. Danach werden Sie zuerst eine Morgenroutine auswählen, später eine für den Nachmittag und eine für den Abend. Beim Morgenritual geht es zunächst um das Trinken von Wasser, sobald Sie aufstehen. Beim Nachmittagsritual können Sie aus einer Liste auswählen wie Atme, Putzen und Aufräumen, Sport machen oder Lernen.