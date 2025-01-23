Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows

Wer sich fragt, warum sich Linux-Anwender so gerne in Konsolenfenstern tummeln, dem dürfte wget als Antwort und Beispiel dienen. Das Konsolenwerkzeug wget ist seit ewigen Zeiten Bestandteil von Linux und dient schlicht und ergreifend dem Herunterladen von Dateien. Gehts nur um einzelne Dateien ab einer Webseite, wird auch der Linux-Freak wohl einfach per Browser hinsurfen und die Datei anklicken und herunterladen.

Aber was, wenn Sie bestimmte Dateien von einer Webseite regelmässig brauchen, etwa täglich? Ist wget installiert, können Sie solches auch in eine Batchdatei schreiben.

So lädt etwa der Befehl wget https://example.com/datei.pdf das File «datei.pdf» direkt ab der angegebenen Adresse herunter. Sofern nicht anders angegeben, landet die Datei auf dem PC in dem Ordner, von dem aus der wget-Befehl aufgerufen wurde.

Möchten Sie angeben, wohin die Datei gespeichert wird, geht es über den Schalter -P, zum Beispiel fürs Speichern auf dem Desktop: