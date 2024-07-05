Geometrie-Lern-App
iOS-App-Tipp für Kinder: Monkey Swag
Kinder begeben sich mit Monkey Swag auf die Suche nach dem Schatz des Piratenkapitäns Long John Silverback! Der sagenumwobene Pirat soll vor langer Zeit sein Vermögen in der gesamten Kokoskaribik vergraben haben. Der Nachwuchs macht sich mit den Affen Tessa, Bud und den anderen Crewmitgliedern auf den Weg, um die Reichtümer zu finden. Schatzkarten führen durch eine Inselwelt und liefern Hinweise. Es gibt über 100 Levels – und nebenbei lernen die Kinder immer mehr Einsichten in grundlegende Geometrie.
Alter
Im Apple Store wird die App mit 4+ Jahre gelabelled. Dafür scheint das Spiel aber zu komplex. Auf der Webseite wird als Altersangabe Spieler ab 10 Jahren empfohlen. Monkey Swag erhielt 2018 den deutschen Tommi-Kindersoftware-Preis.
Preis
Diese App gibt es für 3 Franken für iOS. Sie war auch für Android verfügbar, doch die App scheint im Play Store nicht mehr verfügbar zu sein.
Erste Schritte
Nachdem Sie die App für drei Franken gekauft haben, gehts los. Sie befinden sich direkt auf einem Schiff, das gerade einem Sturm entkommen ist. Die schrägen Affen Tessa und Bud führen – mit schriftlichem Text – durch das Spiel. Tippen Sie auf einen der Affen oder ins Textfeld, damit der Spielverlauf weitergeht. Die Information von Text und Karten ist recht selbsterklärend.
Falls die Kinder nicht weiterwissen, gibt es den Fragezeichen-Button, der weiterhilft. Das Spiel ist recht unterhaltsam und die meisten mögen Schatzsuchen. Dass dabei noch etwas über Geometrie gelehrt wird, ist aus erwachsener Sicht natürlich löblich und deshalb ist die App nicht nur lustig, sondern auch pädagogisch wertvoll.
Kommentare