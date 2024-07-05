iOS-App-Tipp für Kinder: Monkey Swag

Alter

Im Apple Store wird die App mit 4+ Jahre gelabelled. Dafür scheint das Spiel aber zu komplex. Auf der Webseite wird als Altersangabe Spieler ab 10 Jahren empfohlen. Monkey Swag erhielt 2018 den deutschen Tommi-Kindersoftware-Preis.

Preis

Diese App gibt es für 3 Franken für iOS. Sie war auch für Android verfügbar, doch die App scheint im Play Store nicht mehr verfügbar zu sein.

Erste Schritte

Nachdem Sie die App für drei Franken gekauft haben, gehts los. Sie befinden sich direkt auf einem Schiff, das gerade einem Sturm entkommen ist. Die schrägen Affen Tessa und Bud führen – mit schriftlichem Text – durch das Spiel. Tippen Sie auf einen der Affen oder ins Textfeld, damit der Spielverlauf weitergeht. Die Information von Text und Karten ist recht selbsterklärend.