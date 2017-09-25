Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
25. Sep 2017
Lesedauer 2 Min.

Downloads

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox ist ein aufs Nötigste beschränkter Browser fürs WWW, der schnell und schlank ist.

Schnell und zuverlässig: Mozilla Firefox

© Quelle: PCtipp.ch

Mozilla Firefox ist ein schlanker Internetbrowser, der ohne E-Mail-Client, Chat-Tool oder andere grössere Zusatzprogramme daherkommt. Das Programm ist Open-Source-Software und kostenlos. Ein grosser Vorteil von Firefox ist die hohe Sicherheit und der Schutz der Privatsphäre. Das Programm bietet unter anderem Tab-Browsing, Suchfelder, RSS-Feed-Unterstützung, passt sich per Skins an Ihren Geschmack an und zeigt Seiten sehr schnell an. Wenn Sie eine Webpage ausdrucken, kann Firefox die Grösse automatisch dem Papierformat anpassen. Ausserdem stehen viele nützliche Erweiterungen zur Verfügung. Hier finden Sie beispielsweise tolle Sicherheits-Add-ons. Unter dem Link in der Box finden Sie sämtliche Versionen des Browsers.

Erste Schritte: Einfach installieren und los surfen. Das Stern-Icon rechts der Adressleiste speichert Lesezeichen, der Pfeil zeigt Downloads an und das Haus-Icon führt Sie sogleich wieder zur Startseite.

Tipp: Unter der Adresse http://www.pctipp.ch/tags/firefox/ finden Sie laufend viele Informationen, News und Tipps zu Firefox.

Kommentare

Firefox Betriebssysteme Browser Gesellschaft Internet Sicherheit Social Media Software Web-Dienste WhatsApp Software & Tools Internet & Sicherheit Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Kartenwerkzeug
CalcMaps – Karten messen und vermessen
Für alle, die es auf der Landkarte etwas genauer wissen wollen.
4 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
17. Jul 2026
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Screenshot der Alternative-To-Webseite
Downloads
Downloads
«AlternativeTo»
Der Webdienst «AlternativeTo» ist ein Such-Service nach kostenlosen sowie kostenpflichtigen Alternativen zu bekannten Tools und Anwendungen, die für Ihre Zwecke geeignet sind.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
13. Okt 2025
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare