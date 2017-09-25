Mozilla Firefox ist ein schlanker Internetbrowser, der ohne E-Mail-Client, Chat-Tool oder andere grössere Zusatzprogramme daherkommt. Das Programm ist Open-Source-Software und kostenlos. Ein grosser Vorteil von Firefox ist die hohe Sicherheit und der Schutz der Privatsphäre. Das Programm bietet unter anderem Tab-Browsing, Suchfelder, RSS-Feed-Unterstützung, passt sich per Skins an Ihren Geschmack an und zeigt Seiten sehr schnell an. Wenn Sie eine Webpage ausdrucken, kann Firefox die Grösse automatisch dem Papierformat anpassen. Ausserdem stehen viele nützliche Erweiterungen zur Verfügung. Hier finden Sie beispielsweise tolle Sicherheits-Add-ons. Unter dem Link in der Box finden Sie sämtliche Versionen des Browsers.

Erste Schritte: Einfach installieren und los surfen. Das Stern-Icon rechts der Adressleiste speichert Lesezeichen, der Pfeil zeigt Downloads an und das Haus-Icon führt Sie sogleich wieder zur Startseite.

Tipp: Unter der Adresse http://www.pctipp.ch/tags/firefox/ finden Sie laufend viele Informationen, News und Tipps zu Firefox.