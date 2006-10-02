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PCtipp Redaktion
2. Okt 2006
Lesedauer 2 Min.

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No23 Recorder

Mit Hilfe des N°23 Recorders können Sie jeden Ton, der über Ihren Computer läuft, abspeichern.
Screenshot No23 Recorder
© Quelle: Archiv

Mit diesem kostenlosen Aufnahme-Tool speichern Sie jeden Ton ab, der auch aus dem Sound-Ausgang Ihres PCs kommt – und erst noch kinderleicht. Sie müssen lediglich die Aufnahmequelle auswählen wie etwa Microphone oder Stereomix, das Zielformat auswählen und die Aufnahme starten. Unterstützte Audioformate sind MP3, OGG Vorbis und Wave. Die Lautstärke passen Sie über einen Regler an. Für Quellen mit stark variierenden Lautstärken bietet Nº23 Recorder eine Automaster-Funktion an, welche die Lautstärke kontinuierlich reguliert. Wer will, kann die Audio-Datei auch gleich mit Informationen wie Künstler, Titel oder Album versehen. Weil es normalerweise nicht möglich ist, gleichzeitig den Ton abzuspielen und die Aufnahme einzuschalten, kann die Aufnahme um eine bestimmte Anzahl Sekunden verzögert werden. Das Tool kann aber nicht nur aufnehmen, sondern auch ganze Audio-CDs konvertieren.

Hinweis 14.01.2022: Es sieht leider so aus, dass der Entwickler dieser Freeware am 24. April 2019 verstorben ist. Zum einen ist die Weiterentwicklung der Software eingestellt und die Webseite nicht mehr erreichbar. Im November 2019 wurde bei archive.org der letzte Snapshot der Seite erstellt. Bei einer Websuche sind wir auf eine Traueranzeige gestossen, die den Tod eines Ivan Bischof in Massenhausen meldet. Die Beileidsbekundungen und die Kombination aus Namen und Ort (die mit den Angaben auf der archivierten Webseite übereinstimmen) lassen keinen anderen Schluss zu, als dass es sich um den Entwickler des No23-Recorders handelte.

Die wohl allerletzte Version 2.1.0.3 ist offiziell bis Windows 8.1 lauffähig; könnte aber auch unter Windows 10 und 11 noch funktionieren. Bei einer Prüfung via Virustotal melden derzeit vier der 65 Scan-Engines eine Adware oder eine «PUA/potentially unwanted application». Es könnten Fehlalarme sein. Darum gilt: auf eigene Gefahr ausprobieren.

No 23 Recorder für Windows (letzte verfügbare Version 2.1.0.3, ab Archive.org heruntergeladen)

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