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Sascha Zäch
4. Jan 2016
Lesedauer 2 Min.

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PCtipp 2/2016: Excel-Vorlage Arbeitszeiterfassung

Dies ist die Beispiel-Tabelle für den Excel-Artikel im PCtipp 2/2016. Es handelt sich um eine Arbeitszeittabelle, die als Vorlage für eigene Tabellen benutzt werden kann und beim Nachvollziehen des Praxisartikels hilft.
Noch unausgefüllte Arbeitszeittabelle
© Quelle: PCtipp.ch

Einmal aufsetzen, jeden Monat profitieren: Der PCtipp hat für Sie die besten Excel-Funktionen und -Formeln zusammengetragen, mit denen die Arbeitszeiterfassung zum Kinderspiel wird.

© Quelle: PCtipp.ch

Unsere Tabellenvorlage hilft Ihnen dabei. Eine genaue Anleitung, um eine solche Tabelle selbst zu erstellen, lesen Sie in PCtipp 2/2016, der am 26. Januar 2016 am Kiosk erscheint. In der Datei gibt es ein Arbeitsblatt mit und eines ohne erfasste Daten und Zeiten. 

Excel-Arbeitsmappe mit frei anpassbarer Beispiel-Arbeitszeittabelle

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