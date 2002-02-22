SBB-Bildschirmschoner

[1]Wer ein Fan der Schweizerischen Bundesbahnen ist oder es noch werden möchte, der kann sich mit diesem Bildschirmschoner schon mal einstimmen...Der Screensaver steht als Flash-Programm zum Download bereit und eignet sich sowohl für Macintosh-Computer wie Windows-PCs. [1]Wer ein Fan der Schweizerischen Bundesbahnen ist oder es noch werden möchte, der kann sich mit diesem Bildschirmschoner schon mal einstimmen...Der Screensaver steht als Flash-Programm zum Download bereit und eignet sich sowohl für Macintosh-Computer wie Windows-PCs.