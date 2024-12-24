Spiel: Kind Words

Weder trifft man hier Menschen, noch sollten Sie irgendwelche persönlichen Details preisgeben. Man schreibt sich sozusagen virtuelle Papierflieger und jemand irgendwo auf der Welt antwortet. Es geht letztlich darum, Menschen ein Zeichen zu geben, dass man sie hört und sie durch eine Antwort vielleicht etwas aufmuntern kann. Der Absender kann auf Ihre Antwort nicht zurückschreiben, allerdings kann man Sticker senden. Man kann zudem Musik hören während des Spiels.

Tipp: Sollte man doch mal auf einen fiesen Idioten oder Troll treffen, kann man ihn melden.

Hinweis: Um das Spiel herunterzuladen, benötigen Sie einen (kostenlosen) Steam-Account. Das Game kostet 5 Franken und kann im Steam-Shop gekauft werden (nach dem Kauf zu finden unter Bibliothek).

Erste Schritte: Nach dem Download via Steam installieren Sie das Spiel und klicken anschliessend auf Spielen. Man wird vom Post-Reh Ella in das Spiel eingeführt (samt Knigge) (engl.). Klicken Sie auf den Textbereich, um vorwärts zu gehen, oder drücken Sie die Leertaste. Ella, das Reh, wird sie «bei der Post anmelden». Klicken Sie auf Requests, um Briefe von anderen Nutzern zu sehen (alle in Englisch). Klicken Sie auf Reply sowie auf Send, um zu antworten. Um Musik zu hören, klicken Sie auf das Radio im illustrierten Zimmer.

PCtipp meint: Das Spiel ist total herzig gemacht. Und in einer Zeit, in der es normal ist, dass Trolle, Mobbing und Shitstorms auf Social Media überhandnehmen, ist es sehr erstaunlich, dass es dieses Spiel mit freundlichem und wertschätzendem Umgang noch immer gibt. Das Spiel ist allerdings nur in Englisch verfügbar.

Zum Steam-Download gehts hier lang.