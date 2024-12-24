Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
24. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.

Download

Spiel: Kind Words

In diesem Game schickt man quasi einen Papierflieger in die digitale Unendlichkeit. Und Fremde antworten – und zwar mit Freundlichkeit.

Das positive und freundliche Spiel Kind Words

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Weder trifft man hier Menschen, noch sollten Sie irgendwelche persönlichen Details preisgeben. Man schreibt sich sozusagen virtuelle Papierflieger und jemand irgendwo auf der Welt antwortet. Es geht letztlich darum, Menschen ein Zeichen zu geben, dass man sie hört und sie durch eine Antwort vielleicht etwas aufmuntern kann. Der Absender kann auf Ihre Antwort nicht zurückschreiben, allerdings kann man Sticker senden. Man kann zudem Musik hören während des Spiels.

Tipp: Sollte man doch mal auf einen fiesen Idioten oder Troll treffen, kann man ihn melden.

Hinweis: Um das Spiel herunterzuladen, benötigen Sie einen (kostenlosen) Steam-Account. Das Game kostet 5 Franken und kann im Steam-Shop gekauft werden (nach dem Kauf zu finden unter Bibliothek).

Erste Schritte: Nach dem Download via Steam installieren Sie das Spiel und klicken anschliessend auf Spielen. Man wird vom Post-Reh Ella in das Spiel eingeführt (samt Knigge) (engl.). Klicken Sie auf den Textbereich, um vorwärts zu gehen, oder drücken Sie die Leertaste. Ella, das Reh, wird sie «bei der Post anmelden». Klicken Sie auf Requests, um Briefe von anderen Nutzern zu sehen (alle in Englisch). Klicken Sie auf Reply sowie auf Send, um zu antworten. Um Musik zu hören, klicken Sie auf das Radio im illustrierten Zimmer.

PCtipp meint: Das Spiel ist total herzig gemacht. Und in einer Zeit, in der es normal ist, dass Trolle, Mobbing und Shitstorms auf Social Media überhandnehmen, ist es sehr erstaunlich, dass es dieses Spiel mit freundlichem und wertschätzendem Umgang noch immer gibt. Das Spiel ist allerdings nur in Englisch verfügbar.

Zum Steam-Download gehts hier lang.

Kommentare

Spiele Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Tool der Woche
Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows
Die Windows-PowerShell kann zwar vieles, aber ein so praktisches Kommandozeilentool wie «wget» für den schnellen Download von Dateien fehlt ihm halt immer noch. Ausser, man installiert das Original.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2025
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Downloads
Downloads
App-Tipp: PeakFinder
Diese App kostet einmalig einen Fünfliber. Dafür erkennt und benennt PeakFinder mehr als 1'000'000 Berge und kann auch offline genutzt werden.
2 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare