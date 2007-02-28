TooHot Kreuzworträtsel Generator

[1]Dieser Kreuzworträtsel Generator erstellt Ihnen vollautomatisch Kreuzworträtsel (Schwedenrätsel). Darüber hinaus können Sie diesen Generator auch als Kreuzworträtsel-Lexikon gebrauchen - über 20'000 Begriffspaare sind vorhanden. Die Datenbank können Sie auch selbst erweitern.Das Java-Programm läuft auch unter Linux. Ein erstelltes Rätsel lässt sich als HTML-Datei abspeichern - ideal, wenn Sie damit Ihre private Homepage aufwerten wollen. Um den Kreuzworträtsel-Generator zu installieren, brauchen Sie die Java Runtimes von Sun.

Die heruntergeladene ZIP-Datei muss in das zukünftige Ziel-Verzeichnis ausgepackt werden. Doppelklicken Sie dann im soeben erstellten Programm-Ordner die Datei start.bat. Sie können auch in einem MS-DOS-Fenster mit dem Zeilenkommando-Befehl java -jar TooHot.jar -lde das Programm starten. Der Parameter -lde bestimmt die Sprache des Programms, hier Deutsch. Ohne Angabe eines Parameters wird als Programmsprache die gleiche wie die des Betriebssystems gewählt. -lfr steht für Französisch, -len für Englisch und -lit für Italienisch.

Wenn die Java Runtimes installiert sind, genügt normalerweise auch ein Doppelklick auf die Datei TooHot.jar. Bekommen Sie Out of Memory-Meldungen, dann hat die Java Virtual Machine zuwenig Arbeitsspeicher erhalten. Starten Sie das Programm in diesem Fall mit: java -Xms64m -Xmx128m -jar TooHot.jar.

Wichtiger Hinweis: TooHot wird vom Autor nicht mehr weiterentwickelt. Das Nachfolge-Tool heisst Arensus und ist kostenpflichtig auf der Hersteller-Website [2] beziehbar. Die beiden Programme sind nicht kompatibel.