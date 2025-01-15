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Claudia Maag
15. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

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Tool-Tipp: Proton Drive

Der Schweizer E-Mail-Anbieter bietet auch einen sicheren Cloud-Speicher mit Datenfreigabe – kostenlos.

Die kostenlose Proton-Drive-App für Android (Version 1.0.3)

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Der Schweizer E-Mail-Anbieter Proton bietet unter anderem auch eine Cloud-Speicher-App. Proton Drive ist kostenlos. Wer den Cloud-Speicher nutzen möchte, braucht einen Proton-Account, den man gratis erstellen kann. Das Free-Abonnement umfasst 500 MB kostenlosen Cloud-Speicherplatz, den man durch drei Aktionen auf 1 GB aufrüsten kann (eine Datei hochladen, einen Share-Link erstellen und eine Recovery-Methode setzen). Die Daten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Proton Drive bietet auch Datenfreigabe, man kann also seine Fotos oder Dokumente mit Kollegen, Freundinnen oder der Familie teilen. Während die Webseite auf Deutsch verfügbar ist, gibt es die App leider nur in Englisch. Sie ist allerdings sehr selbsterklärend.

Proton hat seinen Sitz in der Schweiz und Ihre Daten sind durch Schweizer Datenschutzgesetze geschützt. Im November letzten Jahres erhielt Proton Mail übrigens ein umfassendes Update (PCtipp berichtete).

Erste Schritte: Nach dem Herunterladen und Registrieren bzw. Anmelden mit der Proton-Mailadresse tippen Sie sich durch die App-Informationen. Auf dem Homescreen unter Files werden Sie die Meldung «Nothing to see here» sehen. Tippen Sie darauf sowie auf Upload a file, um Fotos und Videos in die Cloud zu laden. Generell sichert man seine Dokumente oder Fotos, indem man auf Neu hochladen (das Plus-Symbol) in der App tippt. Via Drei-Punkte-Symbol rechts eines Videos etc. finden Sie Funktionen wie lokalen Download (Make available offline), Link, Senden (Datei teilen), Umbenennen etc.). Unter Shared finden Sie die Dokumente, die Sie via Link geteilt haben (Get Link)

Zusatztipp: Wenn Sie das Tool in Deutsch nutzen möchten, das geht mit der Web-Version.

Download: Proton Drive zum Download gibts hier für Android und hier für iOS.

Die Webversion von Proton Drive. Auch wenn hier in den Einstellungen die Sprache auf Deutsch eingestellt wird, ändert sich die Sprache der App leider nicht

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

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