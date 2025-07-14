Tool-Tipp: Tenuto

Wenn Sie Ihr in der Kindheit erworbenes, aber eingerostetes Musiknotenwissen auffrischen wollen oder falls Sie sich die Notenschrift-Grundlagen als erwachsene Person gerade aneignen, könnte die iOS-App Tenuto von musictheory.net etwas für Sie sein.

Wichtig: Tenuto ist eher für fortgeschrittene Hobbymusikanten und nicht für komplette Neulinge geeignet. Die iOS-App ist ausserdem kostenpflichtig (Fr. 5.-). Die gleichen Übungen können aber auch via Webseite kostenlos genutzt werden (s. Info unten bei Download)

Hinweis: Tenuto ist leider nur in Englisch verfügbar. Beim Ausprobieren war sie jedoch halbwegs selbsterklärend. Beachten Sie, dass in der Schweiz der Ton zwischen A und C meist als H bezeichnet wird, international wird dieser Ton jedoch als B bezeichnet.

Erste Schritte

Wählen Sie unter Staff identification die Funktion Note Identification. Sie sehen nun die fünf Notenlinien, links den Violinschlüssel und an beliebiger Stelle eine Note (z. B. eine Viertelnote) vor sich. Hierdurch soll die Notenhöhe bzw. das Erkennen einer Note geübt werden. Unterhalb der Notenlinien haben Sie verschiedene Töne zur Auswahl (z. B. C, C♯ oder C♭. Wenn Sie auf die richtige Note tippen, erklingt der entsprechende Ton und die nächste Aufgabe folgt. Falls nicht, können Sie sich via Drei-Punkte-Symbol die Lösung anzeigen lassen (Reveal Answer).

Eine gute Übung ist auch Note Construction (unter Staff Construction). Sie sehen wieder die fünf Notenlinien samt Violinschlüssel. Der gesuchte Ton ist im Screenshot oben F. Sie können die Note auf den Linien verschieben (bzw. die Tonhöhe ändern), indem Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Pfeile verwenden. Um die Vorzeichen (♯ oder ♭ etc.) loszuwerden, klicken Sie auf None (Keine). Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf Submit Answer (Antwort abschicken).

Die App (bzw. die kostenlosen Übungen auf der Webseite) hat vieles zu bieten, so etwa Gehörtraining (Ear Training) oder «Rechner» (Interval Calculator, Chord Calculator (Akkord-Rechner) etc.