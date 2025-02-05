Tool der Woche: «bike to work»-App

«bike to work» ist ein Projekt des Verbands Pro Velo Schweiz, welches das Fahrrad als umweltfreundliches, energiesparendes und gesundes Verkehrsmittel fördern soll. Es handelt sich bei «bike to work» um eine schweizweite Gesundheitsförderungsaktion für Firmen. Sobald Ihr Betrieb für die aktuelle Challenge angemeldet ist, können Sie bei «bike to work» mitmachen. Jährlich treten laut Pro Velo Schweiz im Mai und Juni rund 80'000 Pendlerinnen und Pendlerinnen auf dem Arbeitsweg in die Velo-Pedale. Derzeit sollen über 2900 Betriebe und 19'733 Teams mitmachen.

Wer kann mitmachen?

Auch wer im Homeoffice arbeitet, kann mitmachen, E-Bikes sind laut Webseite erlaubt und pro Team darf eine Person zu Fuss (oder Inline-Skates, einfach per Muskelkraft) den Arbeitsweg zurücklegen. Falls der Arbeitsweg sehr lang ist, darf man eine Kombination von ÖV und Velo verwenden. Wer mehr als 50 % der Arbeitstage das Velo benutzt, nimmt zudem noch an einer Verlosung teil.

Hinweis: Achtung: Einen Betrieb neu anzumelden, ist kostenpflichtig. Die Teilnahmegebühr richtet sich nach der Gesamtzahl der Mitarbeitenden. Mehr dazu im FAQ.

Erste Schritte

Prüfen Sie zunächst in dieser Betriebsliste, ob Ihre Firma bei «bike to work» mitmacht. Ist dies der Fall, können Sie die App via Play Store bzw. App Store herunterladen. Nach dem Öffnen erstellen Sie einmalig ein Benutzerkonto. Nachdem dies erledigt ist, müssen Sie Ihrem Betrieb beitreten. Sie finden diesen via Suchfeld.

Zum Download der «bike to work»-App gehts hier lang. Für Android-Geräte ist mindestens Android 9 oder höher notwendig, für iOS wird iOS 9.0 oder neuer vorausgesetzt. Damit der Tracker präzise funktioniert, muss die App auch im Hintergrund aktiv sein. Wie Sie die Optimierung des Akkuverbrauchs bei Samsung-Geräten deaktivieren, finden Sie unten in einer Videoanleitung.