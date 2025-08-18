Tool der Woche: Calibre

Wer einen E-Book-Reader besitzt, sagen wir einen Tolino, hat sich daran gewöhnt, dass man sich in der Schweiz unkompliziert mit einem Orell-Füssli- oder Weltbild-Konto einloggen kann und verschiedene E-Book-Formate erkannt werden. Dies funktioniert allerdings nicht, wenn man beispielsweise einen E-Book-Reader von Rakuten Kobo sein Eigen nennt. Auch bei Amazon-Geräten (Kindle) kann man nicht immer ohne Weiteres die bereits gekauften digitalen Bücher auf den Reader laden bzw. diese darauf lesen. Um das Problem zu beheben, können Sie eine E-Book-Software verwenden, beispielsweise Calibre. Calibre ist ein kostenloser, einfach zu bedienender E-Book-Manager und ist für Windows, macOS oder Linux erhältlich. Kurz gesagt, fügen Sie eine EPUB-Datei zur Software hinzu, «senden» sie an den Kobo (oder ein Gerät eines anderen Herstellers) und Calibre kümmert sich dann automatisch um das Format sowie eine allfällige Konvertierung.

Hinweis: Dies wurde mit einem Windows-11-Pro-Gerät (22H2) und der Calibre-Version 6.26.0 64 Bit durchgeführt.

Erste Schritte

Wenn Sie E-Bücher von Orell-Füssli etc. gekauft haben, loggen Sie sich bei Ihrem Shop ein und laden das gewünschte E-Book – oder auch mehrere – auf Ihren PC herunter. Den Downloadlink für Calibre finden Sie ganz unten (Windows, macOS und Linux). Wenn Sie Calibre noch nie verwendet haben, können Sie via Drei-Punkte-Symbol ganz rechts und den dort zu findenden Einstellungen den Willkommensassistent starten. Die Verwendung ist allerdings nicht so schwierig. Falls Sie lediglich z. B. einen Kobo anschliessen möchten, können Sie das Gerät aus der Liste auswählen – Tolinos sind in der Liste nicht zu finden. Wenn Sie vorhaben, unterschiedliche Geräte zu nutzen, wählen Sie aus der Liste Generisch aus.

Wenn Sie die EPUB-Dateien auf Ihrem PC gespeichert haben, öffnen Sie das zuvor installierte Calibre und wählen die Schaltfläche Bücher hinzufügen. Wählen Sie die EPUB-Dateien und klicken Sie auf Öffnen. Die Bücher sind nun in Ihrem E-Book-Manager. Schliessen Sie anschliessend per Kabel den E-Book-Reader (hier: Kobo) an Ihren Laptop/PC an. Auf Ihrem Gerät wird eine Mitteilung wie Computer erkannt angezeigt. Bestätigen Sie via Verbinden oder ähnlichem. Nun werden oben im Menübereich An Gerät senden und Gerät angezeigt. Wählen Sie ein Buch oder mehrere Bücher aus und klicken dann auf Bücher konvertieren (einzeln oder mehrere möglich). Im anschliessenden (Sammel-)Umwandlungsfenster wählen Sie oben (rechts) das Zielformat (EPUB, MOBI, PDF, TXT etc.) und haben diverse weitere Einstellungsmöglichkeiten. Klicken Sie auf OK. Anschliessend können Sie das Buch An Gerät senden.

Zusatztipp: Per Drop-down-Icon von An Gerät senden erhalten Sie weitere Optionen wie Zum Hauptspeicher senden oder Zur Speicherkarte A senden.