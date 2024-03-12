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Claudia Maag
12. Mär 2024
Lesedauer 2 Min.

Web-Tool

Tool der Woche: Labelinfo.ch

Gütesiegel sind grundsätzlich eine gute Entscheidungshilfe. Nur gibt es davon mittlerweile ziemlich viele. Dieses Web-Tool hilft bei der Übersicht.

Labelinfo.ch-Webseite

© (Quelle: Labelinfo.ch/Screenshot/PCtipp.ch)

Schweizer Labels können grundsätzlich bei der Kaufentscheidung helfen. Doch mittlerweile gibt es davon so viele, dass man die Übersicht leicht verlieren kann. Übersicht im Label-Dschungel bietet zum Beispiel die Webseite labelinfo.ch, die unter anderem vom WWF, dem Konsumentenschutz und dem Bundesamt für Umwelt BAFU unterstützt wird. Dort finden Sie die Produktgruppen Lebensmittel, Textilien, elektronische Geräte, Papier, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Weitere.

Produktegruppe elektronische Geräte (Stand: 12.7.2023)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Erste Schritte

Surfen Sie auf die Webseite labelinfo.ch. Klicken Sie beispielsweise auf die Produktgruppe Elektronische Geräte. Sie werden darauf hingewiesen, dass es eine neue Methodik zur Bewertung gibt. Für elektronische Geräte wird dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Für die bisherigen Bewertungen kann labelinfo-bis-2022-ch aufgerufen werden. Alternativ klicken Sie auf Zu den Bewertungen. Anschliessend sehen Sie die Gütesiegel wie Coop Oecoplan, Blauer Engel etc. und unterhalb den Bereich Deklaration, beispielsweise Energieetikette oder EPEAT. Klicken Sie rechts jeweils auf Labels vergleichen.

Labelinfo.ch/Gütesiegeldetails Coop Oecoplan (Stand: 12.7.23)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Methodik

Im Rahmen eines Relaunchs von labelinfo.ch wurde laut Webseite die Bewertungsmethode von Labels grundlegend erneuert. Sie baut auf der Datenbank «Standards Map» des International Trade Centre (ITC) und des Bewertungstools «Sustainable Standards Comparison Tool» (SSCT) der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) auf. Bei Labels, deren Daten noch nicht in diesen Datenbanken sind, wird die Bewertung von Fachpersonen der Stiftung Pusch durchgeführt. Mehr Informationen zur Methodik finden Sie über diesen Link.

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