Tool der Woche: Labelinfo.ch

Erste Schritte

Surfen Sie auf die Webseite labelinfo.ch. Klicken Sie beispielsweise auf die Produktgruppe Elektronische Geräte. Sie werden darauf hingewiesen, dass es eine neue Methodik zur Bewertung gibt. Für elektronische Geräte wird dies zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Für die bisherigen Bewertungen kann labelinfo-bis-2022-ch aufgerufen werden. Alternativ klicken Sie auf Zu den Bewertungen. Anschliessend sehen Sie die Gütesiegel wie Coop Oecoplan, Blauer Engel etc. und unterhalb den Bereich Deklaration, beispielsweise Energieetikette oder EPEAT. Klicken Sie rechts jeweils auf Labels vergleichen.