Tool der Woche: Luvly Faceyoga

Tippen Sie auf Starten. Tippen Sie sich durch die Informationen der App. Wählen Sie anschliessend ihr Ziel aus, etwa Gesichtsfett verlieren, die Haut straffen etc. Auch der Bereich (Kinn, Mund, Augen etc.) kann ausgewählt werden. Wählen Sie zusätzliche Ziele wie Gesicht formen oder Unreinheiten entfernen. Die App will ziemlich viel von Ihnen wissen. Sie müssen die Verwendung der Kamera erlauben. Positionieren Sie Ihr Gesicht in dem Feld und drücken Sie dann auf den Aufnahmebutton. Das Gesicht wird eine Weile lang analysiert. Schlussendlich erhalten Sie eine Analyse. Der Hautzustand der Autorin soll demnach zu 36 % besser sein als der von Altersgenossen. Danach wird der persönliche Plan erstellt (Ziel, Schwerpunktebereiche, Zielgruppe – Mann/Frau, Alter –, aufwendbare Zeit etc.).

ACHTUNG: Nachdem Sie dies alles ausgefüllt haben, kommt ein Bildschirm, bei der standardmässig ein kostenpflichtiges Angebot für 12 Wochen ausgewählt ist. Tippen Sie hier auf den kostenlosen Gratis-Test für 1 Woche bzw. einen dreitägigen Testzeitraum (Achtung, kostet anschliessend 1.31 Fr./Tag). Tippen Sie auf Fortsetzen. Per Drücken auf Abonnieren starten Sie das 3-tägige Probeabo. Vergessen Sie nicht, das Abo im App-Store zu kündigen, damit der Dienst nicht kostenpflichtig wird.

PCtipp meint: Die App ist unglaublich neugierig und der 3-tägige Testzeitraum ist sehr kurz, um zu beurteilen, ob das Gesichtsyoga wirklich etwas bringt. Schade, gibt es die App nur in Englisch. Aber zum Ausprobieren und sich ein wenig über die eigenen Grimassen zu amüsieren, ist durchaus einen Versuch wert.