Tool der Woche: WinGetUI

Surfen Sie zu https://github.com/marticliment/WingetUI und klicken Sie in der rechten Spalte unterhalb von Releases auf den Eintrag WingetUI 2.0.1 (das ist heute, 5.7.2023, die aktuelle Version). Scrollen Sie herunter und klicken Sie unterhalb von Assets auf WingetUI.Installer.exe. Führen Sie die Datei aus. Wählen Sie allenfalls die Sprache (Deutsch). Aufgepasst: Anders als andere Programme installiert sich dieses nicht in einen der C:\Programme\-Ordner, sondern in Ihrem Benutzerprofil. Übernehmen Sie den Ordner. Hier bietet sich aber ohnehin eine portable Installation an, weshalb Sie im nächsten Dialog auch Perform a portable installation wählen können. Wir greifen zu dieser. Klicken Sie auf Weiter und auf Installieren, gefolgt von Fertigstellen.

Das WinGetUI startet. Heften Sie es gleich via Rechtsklick auf sein Icon in der Taskleiste an, damit Sie es schnell wieder finden.

Beim ersten Start wählen Sie mit Vorteil die Standardeinstellungen.

Das nächste Fenster zeigt drei Bereiche: Sie könnten Video-Tutorials auf YouTube zum Thema WinGet bzw. WinGetUI anschauen. Oder an den Entwickler spenden. Oder die WinGetUI-Seite auf GitHub öffnen (von dort haben Sie WinGetUI vorhin heruntergeladen.)