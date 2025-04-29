Tool der Woche: SchweizMobil-App

Das Jahresabonnement von SchweizMobil Plus für 35 Franken ermöglicht Zugang zu exklusiven Tourplanungs-Funktionen. Dazu gehört zum Beispiel das Aufzeichnen von eigenen Touren und die Offlinenutzung, falls man keinen mobilen Empfang hat. Wie Sie mit der Premium-Version (Plus) eine Tour planen, erfahren Sie in diesem Tippartikel.

Erste Schritte

Tippen Sie auf der rechten Seite auf das Pfeil-Symbol. Anschliessend wird die Karte auf Ihren aktuellen Standort herangezoomt. Tippen Sie noch etwas weiter oben (rechts) auf das Kartenlayer-Icon. Hier wird zwischen Sommer- und Winterkarten gewechselt. Für den Sommer gibts die Basiskarte, Wanderland, Veloland, Mountainbikeland, Skatingland, Kanuland und SlowUp. Zusätzlich kann man etwas weiter unten zum Beispiel öffentlicher Verkehr oder Schweizer Pärke anhaken. Tippen Sie dann in der Kartenansicht entweder auf eine angezeigte Routenzahl oder unten links auf den Kartennamen (z. B. Wanderland). Nun sehen Sie nationale oder regionale Routen und können eine auswählen.

Download: Die SchweizMobil-App können Sie kostenlos hier herunterladen. Zu Webseite gehts hier lang, ein Klicken auf die Karte unten rechts öffnet die Kartenansicht.

Siehe auch unser Video zu Swisstopo: