Downloads
Tool der Woche: SchweizMobil-App
SchweizMobil ist eine Schweizer Google-Maps-Alternative. Die Stiftung SchweizMobil arbeitet zusammen mit dem Bund, den Kantonen und verschiedenen Fachorganisationen. Im Sommer findet man Karten zu Wandern, Velofahren, Mountainbiken, Skating und Kanu, im Winter zu Winterwanderwegen, Schneeschuh-Routen, Langlaufen-Loipen oder Schlittelwegen.
Die kostenlose Version bietet Landeskarten von Swisstopo bis zum Massstab 1:10'000 (die Besten), 32'000 km signalisierte Langsamverkehrsrouten (national, regional und lokal) und das gesamte signalisierte Wanderwegnetz (60'000 km) sowie 25'000 ÖV-Haltestellen – verknüpft mit dem SBB-Fahrplan. Sperrungen und Umleitungen werden laut Entwickler stündlich aktualisiert. Des Weiteren finden Sie 4500 Point-of-Interest-Inhalte für unterwegs (z. B. Übernachtungen, Veloservice-Stationen etc.).
Hinweis: Für die Nutzung der Gratisversion benötigen Sie Netzempfang.
SchweizMobil plus
Das Jahresabonnement von SchweizMobil Plus für 35 Franken ermöglicht Zugang zu exklusiven Tourplanungs-Funktionen. Dazu gehört zum Beispiel das Aufzeichnen von eigenen Touren und die Offlinenutzung, falls man keinen mobilen Empfang hat. Wie Sie mit der Premium-Version (Plus) eine Tour planen, erfahren Sie in diesem Tippartikel.
Erste Schritte
Tippen Sie auf der rechten Seite auf das Pfeil-Symbol. Anschliessend wird die Karte auf Ihren aktuellen Standort herangezoomt. Tippen Sie noch etwas weiter oben (rechts) auf das Kartenlayer-Icon. Hier wird zwischen Sommer- und Winterkarten gewechselt. Für den Sommer gibts die Basiskarte, Wanderland, Veloland, Mountainbikeland, Skatingland, Kanuland und SlowUp. Zusätzlich kann man etwas weiter unten zum Beispiel öffentlicher Verkehr oder Schweizer Pärke anhaken. Tippen Sie dann in der Kartenansicht entweder auf eine angezeigte Routenzahl oder unten links auf den Kartennamen (z. B. Wanderland). Nun sehen Sie nationale oder regionale Routen und können eine auswählen.
Download: Die SchweizMobil-App können Sie kostenlos hier herunterladen. Zu Webseite gehts hier lang, ein Klicken auf die Karte unten rechts öffnet die Kartenansicht.
Siehe auch unser Video zu Swisstopo:
Kommentare