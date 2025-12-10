Tool der Woche: Startpage-Privatsphäre-Browser-Add-on

Die datenschutzfreundliche Suchmaschine Startpage, die in den Niederlanden gegründet wurde, hat vor einer Weile eine neue Browser-Erweiterung veröffentlicht. «Startpage Privatsphäre-Schutz» ist ein kostenloses Add-on, welches (versteckte) Tracker und Cookies blockieren kann. Es gibt die Möglichkeit, Webseiten, Apps und andere Widgets auf eine Erlaubt-Liste zu setzen, falls das Surferlebnis zu sehr getrübt werden sollte.

Erste Schritte: Rufen Sie die Erweiterung für Ihren Browser auf (Firefox, Edge). Klicken Sie auf Zu [Browsername] hinzufügen. Per Pop-up-Fenster werden Sie gefragt, ob Startpage ein Add-on installieren darf. Klicken Sie auf etwas wie Installation fortführen und dann Hinzufügen bzw. OK.

Wenn Sie danach eine Webseite aufrufen, sehen Sie oben das Privatsphäre-Schutz-Symbol mit einer Zahl, zum Beispiel 4. Klicken Sie darauf, um die Details zu sehen. Beispielsweise bei sbb.ch liegt die Datenschutzbewertung bei 4/5. Zudem sehen Sie, wie viele Tracker oder Cookies blockiert wurden.