Radiostreamingdienst
Tool der Woche: TuneIn
Mit dem Radiodienst TuneIn streamt man nicht nur kostenlos Internetradio, man kann neben den aktuellen Nachrichten oder Musik auch Podcasts und Hörbücher anhören.
TuneIn gibts als Webversion oder für den Desktop (direkter Download-Link). Die App (Android, iOS) kann man 7 Tage kostenlos testen.
Erste Schritte
Man kann sich registrieren, muss aber nicht. Nach der Installation der Desktopversion klicken Sie auf Suche und geben Schweiz ein. Nun werden sämtliche verfügbaren Radiosender (z. B. Radio FM1, SRF 3, Klassik Radio Schweiz etc. aufgelistet. Scrollen Sie nach unten, um Podcasts zu sehen (z. B. Schweiz aktuell, Auswandern Schweiz, Schweiz Knacktuell). Ganz unten, bei Folgen, gibts zum Beispiel Die Sendung mit der Maus zum Hören.
Für Sportfans: Nur wenige Sportsendungen sind kostenlos. Bei der Gratisversion sind Breaking News und Sports-Talks dabei.
Hingegen sind Profi-Football-Spiele (NFL) oder Profi-Eishockey-Spiele (NHL) und weitere Premium-Dienste und somit kostenpflichtig. Premium gibts ab 7.99 USD pro Monat.
Lesen Sie ausserdem diesen PCtipp-Artikel mit unseren 10 Tipps für TuneIn.
Kommentare