Tool der Woche: TuneIn

Mit dem Radiodienst TuneIn streamt man nicht nur kostenlos Internetradio, man kann neben den aktuellen Nachrichten oder Musik auch Podcasts und Hörbücher anhören.

TuneIn gibts als Webversion oder für den Desktop (direkter Download-Link). Die App (Android, iOS) kann man 7 Tage kostenlos testen.

Erste Schritte

Man kann sich registrieren, muss aber nicht. Nach der Installation der Desktopversion klicken Sie auf Suche und geben Schweiz ein. Nun werden sämtliche verfügbaren Radiosender (z. B. Radio FM1, SRF 3, Klassik Radio Schweiz etc. aufgelistet. Scrollen Sie nach unten, um Podcasts zu sehen (z. B. Schweiz aktuell, Auswandern Schweiz, Schweiz Knacktuell). Ganz unten, bei Folgen, gibts zum Beispiel Die Sendung mit der Maus zum Hören.