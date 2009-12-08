Dieses Logik- und Geschicklichkeitsspiel hat bereits Kultstatus erreicht, es ist bereits seit über zehn Jahren als Freeware erhältlich. Was anfangs wild aussieht, ist im Grunde ganz harmlos, brutal ist das Spiel keineswegs. Tuckers Abenteuer folgt dem einfachen wie erfolgreichen Spielprinzip «Held rettet Prinzessin». Tucker muss sich wacker durch insgesamt 120 Level kämpfen. Er sammelt pro Level zehn Kristalle, damit sich ein weiteres Tor für ihn öffnet. Viele mehr oder weniger lebendige Totenköpfe wollen das jedoch verhindern. Auf jedem zehnten Level muss sich Tucker einem Endgegner stellen. Nur so kann er Drogana, die Herrscherin des Tuckerlandes, finden und befreien.

Erste Schritte: Während der sekundenschnellen Installation wird auch ein Desktop-Icon installiert: ein Totenkopf mit leuchtend roten Augen. Das Spiel startet mit einer Einleitung, wobei dem User das Spielprinzip erklärt wird. Danach startet er in den ersten Level. Die Spielfigur wird mit den Pfeiltasten bewegt. Ein blauer Kristall wird via Leertaste zum Wurfgeschoss. Was anfangs noch leicht erscheint, wird ab Level drei kniffliger. Mit der Taste F3 kann jeder Level neu gestartet werden. Die Kombination von Alt+F4 beendet das Spiel. Mit der Escape-Taste wird die obere Menüleiste aufgerufen. Hier findet der Anwender die Hilfe und das Register «Optionen» für Sound- und Musikeinstellungen. Wer auf einem Level stecken bleibt und nicht mehr weiter weiss, findet sicher im Tuckerlandforum (www.tuckerland.de) Rat.