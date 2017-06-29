Mein Konto
Abmelden
Mein Konto
Abmelden
Praxis
News
Tests & Kaufberatung
Themen
KI & Trends
Office
Windows & PC
Internet & Sicherheit
Smartphone & Apps
Downloads
Weitere Themen
Academy
Service
Newsletter
Abo
Abobonus
Abo freischalten
Heft-Archiv
PCtipp Connect
Pressemeldungen
Jobs
Mediadaten
Wettbewerb
Forum
Home
Autoren
Sandra Adlesgruber
Sandra Adlesgruber
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Sandra Adlesgruber.
Beiträge von Sandra Adlesgruber
News
News
IT im alltäglichen Leben - interessante Beispiele
Die IT dringt seit Jahren in immer mehr Bereiche des Alltags vor. Sie werden sich wundern, wo überall Informationstechnik drinsteckt.
5 Minuten
Sandra Adlesgruber
29. Jun 2017
News
News
Drucker-Reset – so wird der Drucker wieder funktionsfähig
Ein Drucker-Reset ist selten notwendig, kann aber einen Lösungsweg darstellen, um eine Warnmeldung oder ein Problem mit einem «aufgehängten» Gerät zu beheben.
4 Minuten
Sandra Adlesgruber
25. Okt 2016
Downloads
Downloads
YouTube Downloader - Videostaubsauger
YouTube Downloader bringt Videos aus dem Internet auf Ihr Lieblingsgerät.
2 Minuten
Sandra Adlesgruber
14. Jun 2013
News
Oft gelesen und geteilt
11 Programme für Ihre private Diashow
Die Weihnachtsfeiertage sind auch dazu da, um sich mit der Verwandtschaft und mit Freunden zu treffen. Mit diesen Gratis-Tools erstellen Sie Diashows, die Sie Ihren Liebsten vorführen können.
4 Minuten
Sandra Adlesgruber
21. Dez 2012
News
News
Toter Hund, nackte Oma: Facebooker mit unangenehmen Bildern zugespammt
Ein blutüberströmtes Tier, eine alte Frau wie man sie gerade nicht sehen möchte und pornografische Bildmontagen mit Justin Biber. Viele Facebooker haben unbewusst mitgeholfen, das Netzwerk mit solchem Bildspam zu fluten.
2 Minuten
Sandra Adlesgruber
17. Nov 2011
News
Oft gelesen und geteilt
Die wichtigsten Innovationen von Apple
Seit CEO Steve Jobs 1997 zu Apple zurückgekehrt ist, hat seine Firma mit immer neuen Erfindungen die Branche aufgemischt. Hier finden Sie die Apple-Highlights der letzten 13 Jahre.
6 Minuten
PCtipp Redaktion
6. Okt 2011
Downloads
Downloads
Hamster Free Video Converter
Hamster Free Video Converter wandelt mühelos Videoformate um.
2 Minuten
Sandra Adlesgruber
29. Jun 2011
News
News
Endlich da: Telefonhörer fürs iPhone
Endlich wurde das erfunden, was dem iPhone in Wirklichkeit schon immer gefehlt hat: ein schöner grosser Telefonhörer - so richtig zum Anpacken und in edlem iPhone-Schwarz gehalten.
2 Minuten
Sandra Adlesgruber
26. Mai 2011
News
Oft gelesen und geteilt
Mac- und Apple-Witze
Sie hassen Witze und erst recht, wenn Sie Apple durch den Kakao ziehen? Dann sind Sie bei diesem Artikel garantiert falsch.
4 Minuten
Sandra Adlesgruber
10. Mär 2011
News
News
PostFinance-Paysafecard per SMS bestellen
Paysafecard, die bankrechtlich genehmigte Prepaid-Lösung zum Bezahlen im Internet kann neu auch via SMS erworben werden.
2 Minuten
Sandra Adlesgruber
26. Nov 2010
1
2
Kommentare
Loading...
Artikel kommentieren
Kommentar schreiben
Titel
B
I
U
S
🔗
❞
0 / 2000
Kommentar senden
Kommentare