[1]Bei der Passworteingabe verschiedener Programme wird das Passwort sicherheitshalber nur mit Sternchen angezeigt und nicht mit den richtigen Buchstaben. Was aber, wenn Sie ein Passwort vergessen haben und nur noch Sterne sehen? Hier hilft Win-Dietrich, das Programm kann aus den Sternen das Passwort hervorzaubern.Die neuere Version 2.0 unterstützt im Gegensatz zum Vorgänger auch Windows 2000; jedoch kann Win-Dietrich in Windows 2000 nicht alle Passwörter anzeigen (z.B. Benutzerlogin). Die neuere Version ist mit Werbung vom Hersteller verunstaltet, so dass für Windows 9x empfohlen wird, bei der alten Version zu bleiben. [1]Bei der Passworteingabe verschiedener Programme wird das Passwort sicherheitshalber nur mit Sternchen angezeigt und nicht mit den richtigen Buchstaben. Was aber, wenn Sie ein Passwort vergessen haben und nur noch Sterne sehen? Hier hilft Win-Dietrich, das Programm kann aus den Sternen das Passwort hervorzaubern.Die neuere Version 2.0 unterstützt im Gegensatz zum Vorgänger auch Windows 2000; jedoch kann Win-Dietrich in Windows 2000 nicht alle Passwörter anzeigen (z.B. Benutzerlogin). Die neuere Version ist mit Werbung vom Hersteller verunstaltet, so dass für Windows 9x empfohlen wird, bei der alten Version zu bleiben.