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PCtipp Redaktion
24. Jul 2001
Lesedauer 3 Min.

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XY Chart Labeler

XY Chart Labeler erleichtert für Excel-User das Beschriften von Datenreihen in Diagrammen.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

[1]Das Add-on "XY Chart" macht dem in Excel recht zeitaufwändigen Beschriften von Diagrammen ein Ende. Nach erfolgter Installation erscheint in der Add-in-Liste von Excel der Eintrag "XY Chart Labeler 97". Im Menü Extras finden Sie den neuen Menüpunkt "XY Chart Labels".Öffnen Sie eine Arbeitsmappe mit Diagrammen, und markieren Sie eine der Grafiken. Um eine Datenreihe im Diagramm mit den dazugehörigen Werten zu beschriften, aktivieren Sie den Unterpunkt "Add XY Labels" im Chart-Labels-Menü. Eine Dialogbox fragt Sie, welcher Zahlenreihe im Diagramm die Werte hinzugefügt werden sollen. Geben Sie die entsprechende Zahl ein. Im nächsten Schritt verkleinern Sie die Labeler-Dialogbox, damit Sie die zugehörigen Werte in der Tabelle mit der Maus markieren können. Haben Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf das Symbol rechts in der verkleinerten Box bestätigt, vergrössert sich die Dialogbox wieder. Mit der Bestätigung "OK" werden die Werte ins Diagramm eingefügt. [1]Das Add-on "XY Chart" macht dem in Excel recht zeitaufwändigen Beschriften von Diagrammen ein Ende. Nach erfolgter Installation erscheint in der Add-in-Liste von Excel der Eintrag "XY Chart Labeler 97". Im Menü Extras finden Sie den neuen Menüpunkt "XY Chart Labels".Öffnen Sie eine Arbeitsmappe mit Diagrammen, und markieren Sie eine der Grafiken. Um eine Datenreihe im Diagramm mit den dazugehörigen Werten zu beschriften, aktivieren Sie den Unterpunkt "Add XY Labels" im Chart-Labels-Menü. Eine Dialogbox fragt Sie, welcher Zahlenreihe im Diagramm die Werte hinzugefügt werden sollen. Geben Sie die entsprechende Zahl ein. Im nächsten Schritt verkleinern Sie die Labeler-Dialogbox, damit Sie die zugehörigen Werte in der Tabelle mit der Maus markieren können. Haben Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf das Symbol rechts in der verkleinerten Box bestätigt, vergrössert sich die Dialogbox wieder. Mit der Bestätigung "OK" werden die Werte ins Diagramm eingefügt.

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