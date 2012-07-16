YARCGUI: ein GUI für Robocopy

YARCGUI stellt eigentlich nichts anderes als ein GUI, eine grafische Oberfläche für das Windows-Kopier-Tool Robocopy dar. Mit dem Kommandozeilen-Tool Robocopy können Sie komplexe Kopiervorgänge ausführen und überwachen. Der Vorteil von YARCGUI: Dank des grafischen Interfaces ist es auch für weniger versierte Anwender verständlich, jede Option wird zudem genau erklärt.

Erste Schritte: ZIP-File herunterladen und entpacken. Anschliessend die YARCGUI.exe starten. Eine Installation ist nicht erforderlich. Um einen Kopiervorgang zu erfassen, klicken Sie auf den Button ganz links oben (neuen Auftrag anlegen). Die einzigen zwingenden Eingaben sind Quell- und Zielverzeichnis. Sofern nicht anders definiert, wird dann ein Standardkopiervorgang ausgeführt – die Stärke von YARCGUI respektive Robocopy liegt aber eben gerade in der Möglichkeit, komplexe Bedingungen festzulegen. Erfasste Aufträge führen Sie mit einem Klick auf das Zahnradsymbol links unten aus.