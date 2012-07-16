Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
16. Jul 2012
Lesedauer 2 Min.

Downloads

YARCGUI: ein GUI für Robocopy

Dieses Progrämmchen beschert dem mächtigen Windows-Tool Robocopy eine einfach verständliche grafische Oberfläche.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

YARCGUI stellt eigentlich nichts anderes als ein GUI, eine grafische Oberfläche für das Windows-Kopier-Tool Robocopy dar. Mit dem Kommandozeilen-Tool Robocopy können Sie komplexe Kopiervorgänge ausführen und überwachen. Der Vorteil von YARCGUI: Dank des grafischen Interfaces ist es auch für weniger versierte Anwender verständlich, jede Option wird zudem genau erklärt.

Erste Schritte: ZIP-File herunterladen und entpacken. Anschliessend die YARCGUI.exe starten. Eine Installation ist nicht erforderlich. Um einen Kopiervorgang zu erfassen, klicken Sie auf den Button ganz links oben (neuen Auftrag anlegen). Die einzigen zwingenden Eingaben sind Quell- und Zielverzeichnis. Sofern nicht anders definiert, wird dann ein Standardkopiervorgang ausgeführt – die Stärke von YARCGUI respektive Robocopy liegt aber eben gerade in der Möglichkeit, komplexe Bedingungen festzulegen. Erfasste Aufträge führen Sie mit einem Klick auf das Zahnradsymbol links unten aus.

Kommentare

Software Betriebssysteme Windows Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Kartenwerkzeug
CalcMaps – Karten messen und vermessen
Für alle, die es auf der Landkarte etwas genauer wissen wollen.
4 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
17. Jul 2026
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Screenshot der Alternative-To-Webseite
Downloads
Downloads
«AlternativeTo»
Der Webdienst «AlternativeTo» ist ein Such-Service nach kostenlosen sowie kostenpflichtigen Alternativen zu bekannten Tools und Anwendungen, die für Ihre Zwecke geeignet sind.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
13. Okt 2025
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare