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PCtipp Redaktion
2. Mär 2012
Lesedauer 2 Min.

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Zoner Photo Studie 14 Free

Die All-in-One-Lösung für Ihre Fotos: Verwalten, Betrachten und Bearbeiten Sie Ihre Fotos und veröffentlichen Sie diese anschliessend gleich online.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Das Zoner Photo Studio 14 Free ist ein Programm zum Verwalten, Betrachten und Bearbeiten von Fotos. Dabei sind alle Programmteile in einer einzigen, übersichtlichen Anwendung untergebracht. Über die eigene Onlineplattform Zonerama können Sie zudem Ihre Fotos veröffentlichen und mit anderen teilen.

Erste Schritte: Akzeptieren Sie die Nutzungsbestimmungen. Wählen Sie «Benutzerdefinierte Installation», um beispielsweise festzulegen, ob das Programm als Standardanwendung für Bilddateien eingerichtet werden soll. Sie können aber auch die Express-Installation wählen, denn das Programm installiert keine unerwünschten Nebenprodukte. Nach der Installation öffnet sich eine Webseite, über die Sie auch zu Tutorials für das Photo Studio 14 Free gelangen. Keine schlechte Idee, um sich mit den Möglichkeiten des Programms vertraut zu machen. Das Programm gliedert sich in drei Hauptteile, zwischen denen Sie oben rechts wechseln können: Im Manager verwalten Sie Ihre Bilddateien, im Viewer betrachten Sie die Bilder und im Editor bearbeiten Sie diese. Sie können zudem mehrere Tabs öffnen und so verschiedene Arbeiten parallel ausführen.

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