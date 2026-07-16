10 Professorinnen und Professoren an den beiden ETH ernannt

In den letzten 12 Monaten hat der ETH-Rat insgesamt 21 Frauen und 26 Männer neu ernannt, was einem Frauenanteil von 45 % entspricht.

Neuernennungen ETH Zürich

Dr. Carolina Bello (*1985), zurzeit leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ETH Zürich, zur Assistenzprofessorin für Arteninteraktionen und Ökosystemgesundheit am Departement Umweltsystemwissenschaften. Die Forschung von Carolina Bello konzentriert sich auf die Rolle von Tieren in Ökosystemprozessen intakter tropischer Wälder. Ihre Ergebnisse sind relevant für internationale Politikbereiche wie Aufforstung, CO₂-Kompensation und Biodiversitätsmanagement. Darüber hinaus verfügt Carolina Bello über umfangreiche Lehrerfahrung in einer breiten Palette von Kursen. Mit ihrer Berufung stärkt das Departement die Forschung zur Rolle von Pflanzen-Tier-Interaktionen sowie deren Potenzial für eine erfolgreiche Wiederherstellung von Wäldern und erweitert damit die Expertise des Instituts für Integrative Biologie (IBZ).

Dr. Elzbieta Gradauskaite (*1993), zurzeit Forscherin des Centre national de la recherche scientifique CNRS am Laboratoire Albert Fert in Palaiseau, Frankreich, zur Tenure-Track-Assistenzprofessorin für Festkörperchemie und Materialien am Departement Chemie und Angewandte Biowissenschaften. Elzbieta Gradauskaites Forschungsaktivitäten liegen an der Schnittstelle zwischen anorganischer Chemie und Festkörperphysik. Ihr Schwerpunkt ist die Synthese komplexer Übergangsmetalloxide. Mit der Berufung von Elzbieta Gradauskaite stärkt das Departement seine Aktivitäten in der Festkörperchemie und im Bereich funktioneller Dünnschichtmaterialien und ermöglicht wichtige interne Synergien an der ETH Zürich sowie Interaktionen mit der Schweizer Materialforschungslandschaft, nicht zuletzt durch die Nutzung der Grossforschungsanlagen am Paul Scherrer Institut PSI.

Dr. Raphael Mario Steiner (*2000), zurzeit SNSF Ambizione Fellow an der ETH Zürich, zum Tenure-Track-Assistenzprofessor für Mathematik und Hochschuldidaktik am Departement Mathematik. Raphael Mario Steiner ist einer der vielversprechendsten und brillantesten Nachwuchswissenschaftler weltweit im Bereich der diskreten Mathematik. Zu seinen herausragenden Durchbrüchen gehört die vollständige Lösung der 1997 aufgestellten Kohayakawa-Kreuter-Vermutung. Trotz seines jungen akademischen Alters blickt Raphael Mario Steiner bereits auf fast 100 wissenschaftliche Arbeiten zurück. Er wird regelmässig zu renommierten Konferenzen eingeladen und verfügt über ein exzellentes Lehr- und Betreuungsprofil. Mit seiner Berufung gewinnt die ETH Zürich einen Spitzenforscher, der eine ideale Brücke zwischen mathematischer Exzellenz auf Weltniveau und zukunftsorientierter Hochschuldidaktik schlägt.

Beförderungen ETH Zürich

Prof. Dr. Dagmar Iber (*1978), zurzeit ausserordentliche Professorin an der ETH Zürich, zur ordentlichen Professorin für Rechnergestützte Biologie am Departement Biosysteme. Dagmar Iber gilt als führende Expertin auf dem Gebiet der computergestützten Biologie im Bereich Entwicklung (Ontogenese) und Krankheitsforschung. Sie entwickelt und nutzt datengestützte Modelle und Simulationen in einem weltweit einzigartigen Forschungsprogramm. Ihre Beiträge sind wegweisend und haben bedeutende Auswirkungen – von der Grundlagenbiologie bis hin zu (potenziellen) medizinischen Anwendungen. Dagmar Iber leistet seit jeher hervorragende Beiträge für das Departement und die ETH Zürich. Mit ihrer Beförderung stärkt die ETH Zürich nachhaltig ihre Position in den Bereichen Bioinformatik und Biomedizin und honoriert das ausserordentliche Engagement Dagmar Ibers.

Prof. Dr. Ana Klimovic (*1991), zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der ETH Zürich, zur ausserordentlichen Professorin für Informatik am Departement Informatik. Ana Klimovics Forschung konzentriert sich im Bereich der Computerinfrastruktur auf die Entwicklung besserer Systeme und Architekturen für Cloud und Künstliche Intelligenz, die benutzerfreundlicher und effizienter sind als die vorhandenen Systeme. Die Wirkung ihrer Arbeit, etwa ihres Forschungsprojekts «Dandelion», spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung neuer Trends in diesem Bereich. Ana Klimovic verfügt über sehr gute Verbindungen zu globalen Technologieunternehmen und wurde für ihre Arbeit mit einem SNSF Starting Grant ausgezeichnet. Ihre Beiträge zum Swiss AI Center und zur Gestaltung der Lehre im Bereich der Systemwissenschaften sind für das Departement und die ETH Zürich insgesamt von grundlegender Bedeutung.

Prof. Dr. Siyu Tang (*1983), zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der ETH Zürich, zur ausserordentlichen Professorin für Informatik am Departement Informatik. Siyu Tang ist weithin anerkannt für ihre bahnbrechende Forschung in den Bereichen Bewegungsschätzung (Human Motion Estimation), Avatar-Erstellung und Bewegungssynthese beim Menschen. Ihre Arbeit eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen wie Augmented Reality, Robotik und digitale Menschen. Ihre Forschungsgruppe gilt als eines der weltweit führenden Zentren für visuelles menschliches Verständnis. Siyu Tang hat beeindruckende Fördermittel eingeworben und einen ERC Starting Grant erhalten. Mit ihrer Berufung erhält sich das Departement eine international führende Forscherin mit einem breiten Themenspektrum an der Schnittstelle von Computer Vision, Computergrafik und maschinellem Lernen.

Prof. Dr. Laurent Vanbever (*1985), zurzeit ausserordentlicher Professor an der ETH Zürich, zum ordentlichen Professor für Vernetzte Systeme am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik. Laurent Vanbever zählt zu den weltweit führenden Forschenden auf dem Gebiet der Computernetzwerke. Im Zentrum steht die Anwendung von Verfahren, die Fehler in der Programmierung und Konfiguration von Netzwerken frühzeitig erkennen und vermeiden. Für seine Forschungsarbeit wurde Laurent Vanbever unter anderem mit einem ERC Starting Grant ausgezeichnet. Daneben überzeugt er auch in der Lehre, übernimmt wichtige Aufgaben innerhalb des Departements und engagiert sich in verschiedenen Gremien und Ausschüssen. Mit seiner Beförderung investiert die ETH Zürich gezielt in die strategisch wichtigen Themenfelder Netzwerkverifikation, Netzwerksicherheit und Nachhaltigkeit.

Beförderungen EPFL

Prof. Dr. Olga Fink (*1983), zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der EPFL, zur ausserordentlichen Professorin für Bauingenieurwesen an der Fakultät für Architektur, Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Sie ist Expertin für Deep Learning und hybride Algorithmen für intelligente Wartungssysteme. Ihre interdisziplinäre Forschung bewegt sich an der Schnittstelle zwischen maschinellem Lernen und Ingenieurwesen und wurde bereits auf verschiedene Systeme wie Schienenverkehrssysteme, Tunnelbohrmaschinen, intelligente Netze, Fertigungssysteme, Kraftwerke und Luftfahrtsysteme angewandt. Ziel ist die Lösung praktischer Probleme, etwa im Bereich veraltender Infrastruktur wie Autobahnen und Eisenbahnsysteme. Mit der Beförderung von Olga Fink erhält sich die EPFL eine in Forschung und Lehre sehr engagierte Wissenschaftlerin, die die an sie gestellten Erwartungen übertroffen hat.

Prof. Dr. Charlotte Grossiord (*1986), zurzeit Tenure-Track-Assistenzprofessorin an der EPFL, zur ausserordentlichen Professorin für terrestrische Ökologie an der Fakultät für Architektur, Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Sie forscht an der Schnittstelle von Waldökologie, Ökophysiologie und Biologie des globalen Wandels. Ihre Arbeiten liefern grundlegende Erkenntnisse zur Funktionsweise von Pflanzen und Ökosystemen im Klimawandel und unterstützen Strategien zur Stärkung der Resilienz und Anpassungsfähigkeit von Wäldern mit hoher politischer Relevanz. Charlotte Grossiord leitet gleichzeitig die Forschungsgruppe Funktionale Pflanzenökologie am Standort Lausanne der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. In dieser Funktion stärkt sie die Zusammenarbeit zwischen der WSL und der EPFL. Mit Charlotte Grossiord behält die EPFL eine engagierte Forscherin, Dozentin und Mentorin.

Prof. Dr. Ola Svensson (*1981), zurzeit ausserordentlicher Professor an der EPFL, zum ordentlichen Professor für Informatik an der Fakultät für Informatik und Kommunikationswissenschaften. Ola Svenssons Fachgebiet ist die Computer- und Algorithmentheorie. Er befasst sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Algorithmen und hat grundlegende Techniken entwickelt, um seit langem offene, grundlegende Probleme der kombinatorischen Optimierung zu lösen. Das übergeordnete Ziel besteht darin, die Grenzen effizienter Berechnungen zu kartieren und die Werkzeuge zur Bewältigung komplexer algorithmischer Herausforderungen zu erweitern. Ola Svensson ist ein vorbildlicher Dozent und leistet in mehreren Funktionen Ausserordentliches für die Fakultät und die EPFL. Mit seiner Ernennung kann die Fakultät die Zusammenarbeit mit einem hervorragenden Forscher und einer führenden Persönlichkeit fortsetzen und würdigen.

Verleihung des Titels «Professor» an der EPFL

Dr. Christophe Galland (*1983), zurzeit Dozent an der EPFL, zum Titularprofessor an der Fakultät für Grundlagenwissenschaften. Er forscht in den Bereichen Quantenoptik, Nanophotonik und Quantentechnologien. Christophe Galland ist ein international anerkannter Experte auf den Gebieten der Quantenoptik, der Nanophotonik und der ultraschnellen Molekülspektroskopie. Seine bahnbrechenden Arbeiten zur Quantenkontrolle mechanischer und molekularer Schwingungen haben zur Entstehung eines neuen Teilgebiets der molekularen Optomechanik beigetragen. Christophe Galland wird sich weiterhin dem Physikunterricht widmen und gleichzeitig sein ehrgeiziges Forschungsprogramm im Bereich der Quantentechnologien und der fortgeschrittenen Spektroskopie vorantreiben. Seine Ernennung zum Titularprofessor wird den Ruf der EPFL als Exzellenzzentrum in einem strategisch wichtigen und rasant wachsenden Forschungsgebiet weiter stärken.

Verleihung des Titels «Professor of Practice» an der ETH Zürich

Dr. Markus Kalousek (*1966), zurzeit Dozent an der ETH Zürich sowie selbständiger Berater im Gesundheitssektor, unabhängiger Venture Partner bei BioGeneration Ventures (BGV) und Gründer mehrerer Biotechnologieunternehmen, zum Professor of Practice am Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie. Markus Kalousek ist promovierter Wissenschaftler mit Schwerpunkt in der biomedizinischen Forschung und gilt als ausgewiesene Persönlichkeit an der Schnittstelle von pharmazeutischer Entwicklung und unternehmerischer Innovation. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Identifikation, Entwicklung und strategischen Weiterentwicklung innovativer Arzneimittelprogramme in internationalen industriellen Führungsfunktionen sowie im Aufbau und in der Förderung von Biotechnologieunternehmen. Mit seiner Kombination aus wissenschaftlicher Exzellenz, internationaler Industrieerfahrung und unternehmerischer Expertise wird Markus Kalousek die praxisnahe Ausbildung sowie den Wissens‑ und Technologietransfer an der ETH Zürich entscheidend bereichern.

Rücktritt ETH Zürich

Prof. Dr. Christian Freudlsperger (*1989), zurzeit Assistenzprofessor für Politik in Mehrebenensystemen am Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften, wird die ETH Zürich Ende September 2026 verlassen. Seine Forschung liegt an der Schnittstelle von europäischer Integration, vergleichenden Föderalismusstudien und der Analyse politischer Entwicklung. Sein aktuelles SNF-Projekt entwickelt und untersucht ein neuartiges Verständnis der EU als «öffentlichem Rückversicherer» der Mitgliedstaaten in grenzüberschreitenden Krisen. Christian Freudlsperger verlässt die ETH Zürich, um einem Ruf an die Leibniz Universität Hannover auf eine unbefristete W3-Professur für Internationale Beziehungen zu folgen.

Der ETH-Rat dankt dem scheidenden Professor für seine Leistungen in Wissenschaft, Lehre und akademischer Verwaltung.