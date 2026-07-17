Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 28

Die Kalenderwoche 28 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 6. bis zum 12. Juli 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

So geht Smartphone-Schutz für Android und iOS

Rang 2

Europäisches Smartphone Punkt. MC03 ist ab sofort erhältlich

Rang 3

Smarte Brillen in der PCtipp Übersicht

Rang 4

Schnell und sicher im Netz: Router-Stolperfallen und wie man sie umgeht

Rang 5

Rüstung für Firefox ganz genau erklärt

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