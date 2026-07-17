17. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 28
In der Kalenderwoche 28 vom 6. bis zum 12. Juli 2026 standen die Artikel «So geht Smartphone-Schutz für Android und iOS» und «Europäisches Smartphone Punkt. MC03 ist ab sofort erhältlich» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 28 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 6. bis zum 12. Juli 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
So geht Smartphone-Schutz für Android und iOS
Rang 2
Europäisches Smartphone Punkt. MC03 ist ab sofort erhältlich
Rang 3
Smarte Brillen in der PCtipp Übersicht
Rang 4
Schnell und sicher im Netz: Router-Stolperfallen und wie man sie umgeht
Rang 5
Rüstung für Firefox ganz genau erklärt
PCtipp YouTube-Kanal
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