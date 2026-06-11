Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
11. Jun 2026
Lesedauer 4 Min.

100 Jahre Flugdienst von swisstopo

1926 begann die Landestopografie die räumliche Entwicklung der Schweiz aus der Vogelperspektive zu dokumentieren. Die vom Flugdienst erhobenen Luftbilder bilden bis heute die Basis der amtlichen Geodatenproduktion.
Der erste Landestopografie-Pilot Markus Burkhard auf dem Flugplatz Thun vor einer Fokker D.VII, 1928

Der erste Landestopografie-Pilot Markus Burkhard auf dem Flugplatz Thun vor einer Fokker D.VII, 1928.

© Bildsammlung swisstopo

Damit liefert swisstopo in Zusammenarbeit mit der Schweizer Luftwaffe eine wichtige Grundlage für die Planung, Gestaltung und Sicherheit unseres Landes.

Mit viel Innovationsgeist haben sich Mitarbeitende der Landestopografie vor 100 Jahren eine neue Technologie angeeignet. Anstatt die Schweiz Stück für Stück vom Boden aus zu erfassen, hoben sie mit Flugzeugen ab und nahmen Luftbilder der Landschaft auf. Die Luftfahrt steckte noch in den Kinderschuhen und es gab kaum Erfahrungswerte. Dennoch hatten die Pioniere den Mut, die Bildmessung aus der Luft zu etablieren. Die sogenannte Luftbildfotogrammetrie bedeutete einen grossen Modernisierungsschub und machte die Kartierung und Vermessung des Landes präziser, effizienter und kostengünstiger.

Seit der Flugdienst 1926 seine ersten Missionen startete, hat sich vieles verändert: Technologien, Methoden, Werkzeuge, aber auch die Anforderungen an die erhobenen Daten. Dank technischer Verbesserungen und wachsendem Knowhow konnte die neue Methode immer breiter angewendet werden. Bereits 1929 beobachtete der Flugdienst den Wasserstand der Rhone und in den späten 1940er Jahren nahm die Gletscherbeobachtung aus der Luft ihren Anfang. So ist ein topografisches Landschaftsgedächtnis entstanden, das den schleichenden Wandel unserer Umgebung – etwa durch Urbanisierung oder Umweltveränderungen – über die Zeit dokumentiert.

Handhabung der Luftbildkamera Wild, ca. 1930
 

 © Bildsammlung swisstopo

Vielfältiger Nutzen

Heute stehen die Luftbilder des Flugdiensts von swisstopo am Anfang einer langen Produktionskette von Geodaten. Ohne diese Aufnahmen gibt es keine verlässlichen, regelmässig aktualisierten Karten, keine präzisen Landschafts- oder Höhenmodelle und somit keine fundierten Grundlagen für die Planung, die Entwicklung und den Schutz unseres Landes. Denn in unserer vernetzten Gesellschaft sind Geoinformationen unverzichtbar geworden. Sie werden in der Verwaltung, in der Forschung, in der Geschäftswelt, in der Verteidigung, aber auch in der Freizeit genutzt und sind Basis für Entscheidungen, die in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch im Alltag der Menschen getroffen werden.

Die Schweiz aus der Luft zu erfassen, bedeutet nicht nur, Daten zu produzieren. Es bedeutet auch, ihre Bedürfnisse, ihre Stärken, wie auch ihre Schwächen zu erkennen. Ob bei der Planung von Infrastrukturprojekten, der Sicherung des Grundeigentums oder der Koordination von Einsatzkräften in Ernstfällen; die Geodaten sind dafür zwingend notwendig. Luftbilder dienen auch der Umweltbeobachtung, beispielsweise dem Gletscher- oder Waldmonitoring. Tritt ein Naturereignis ein, sind es ebenfalls oft die Aufnahmen des Rapid Mappings, die den Behörden die ersten entscheidenden Informationen liefern, um schnell handeln und die Bevölkerung schützen zu können.

Erfolgreiche Partnerschaft

Diese Leistungen des Flugdienstes sind nur dank der sehr guten und nachhaltigen Zusammenarbeit von swisstopo und der Schweizer Luftwaffe möglich. Von Beginn an war der Flugdienst im Verbund des VBS ein gemeinsames Projekt: Die Luftwaffe stellt die fliegerische Expertise und swisstopo die fotogrammetrische Präzision – in einem gemeinsamen Auftrag vereint entstehen daraus Verfahren, Dienstleistungen und Produkte, deren Qualität und Nutzen über Jahrzehnte hinweg optimiert wurden und weltweit Anerkennung finden. Dadurch verfügt die Schweiz über die Fähigkeit, ihre geografischen Referenzdaten eigenständig zu erfassen, zu verarbeiten und bereitzustellen. Gleichzeitig sind Georeferenzdaten Grundvoraussetzung für die Einsatzbereitschaft der Luftwaffe, aber auch der Armee.

Dementsprechend gross ist die Verantwortung, die der Flugdienst von swisstopo und die Luftwaffe tragen. Die Anforderungen an aktuelle, präzise und verlässliche Geodaten werden weiter steigen – sei es bei der Bewältigung von Naturgefahren, im Kontext des Klimawandels, im Umgang mit Krisensituationen oder im Bereich der Souveränität und Sicherheit der Schweiz. Dieses Jubiläum erinnert daran, wie zentral die Rolle des Flugdiensts von swisstopo – gestern wie heute – ist, um die Schweiz zu verstehen, zu gestalten und zu schützen.

Links:

100 Jahre Flugdienst swisstopo 1926–2026
Online-Chronik

Inhalt

Kommentare

Digitalisierung Navigation
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Schweizer Armee stärkt digitale Verteidigungsfähigkeit an NATO-Übung
Die Schweizer Armee nimmt an der multinationalen NATO-Interoperabilitätsübung CWIX 2026 teil, welche am 10. Juni im polnischen Bydgoszcz startet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
10. Jun 2026
Mehr erfahren
News
Cybersecurity-Studie
Shadow AI erweist sich als wachsendes Unternehmensrisiko
Optro warnt im Report «Human Behavior: The AI Risk Surface GRC Can’t Ignore” vor den besonderen Sicherheitsgefahren durch Schatten-KI.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Johann Scheuerer
10. Jun 2026
Mehr erfahren
Weiblicher Fahrgast mit Handy vor dem Postauto
News
Gratis-WLAN im Postauto nur noch bis Ende 2026
Die Nutzerzahlen des Gratis-WLAN in Postautos sinken, und für den Betrieb wird WLAN nicht mehr benötigt. Da sich auch die Finanzierung ändern wird, bietet PostAuto diese Dienstleistung noch bis Ende 2026 an.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
10. Jun 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

NFC-Angriff
News
NFC-Angriffe auf Android verdreifacht
Cyberkriminelle nutzen zunehmend NFC-Technologie, um Bankdaten von Android-Nutzern zu stehlen. Die Angriffszahlen sind in wenigen Monaten dramatisch gestiegen.
2 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
28. Mai 2026
Alte UKW Radio in einem Regal
News
Radios können Gesuche einreichen
BAKOM publiziert UKW-Frequenzen
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat am 28. Mai 2026 die Frequenzpakete für die Verbreitung von UKW publiziert.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
1000 Layer themenbild von swisstopo
News
Schweizer Geoportal zeigt die Schweiz aus 1000 Perspektiven
Das vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo betriebene Geoportal umfasst seit Mai 2026 schon 1000 Datensätze zu unterschiedlichsten Themen wie Gesellschaft, Umwelt, Energie bis hin zu historischen Karten, Landschaftsmodellen und Luftbildern.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Mai 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare