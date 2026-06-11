100 Jahre Flugdienst von swisstopo

Damit liefert swisstopo in Zusammenarbeit mit der Schweizer Luftwaffe eine wichtige Grundlage für die Planung, Gestaltung und Sicherheit unseres Landes.

Mit viel Innovationsgeist haben sich Mitarbeitende der Landestopografie vor 100 Jahren eine neue Technologie angeeignet. Anstatt die Schweiz Stück für Stück vom Boden aus zu erfassen, hoben sie mit Flugzeugen ab und nahmen Luftbilder der Landschaft auf. Die Luftfahrt steckte noch in den Kinderschuhen und es gab kaum Erfahrungswerte. Dennoch hatten die Pioniere den Mut, die Bildmessung aus der Luft zu etablieren. Die sogenannte Luftbildfotogrammetrie bedeutete einen grossen Modernisierungsschub und machte die Kartierung und Vermessung des Landes präziser, effizienter und kostengünstiger.

Seit der Flugdienst 1926 seine ersten Missionen startete, hat sich vieles verändert: Technologien, Methoden, Werkzeuge, aber auch die Anforderungen an die erhobenen Daten. Dank technischer Verbesserungen und wachsendem Knowhow konnte die neue Methode immer breiter angewendet werden. Bereits 1929 beobachtete der Flugdienst den Wasserstand der Rhone und in den späten 1940er Jahren nahm die Gletscherbeobachtung aus der Luft ihren Anfang. So ist ein topografisches Landschaftsgedächtnis entstanden, das den schleichenden Wandel unserer Umgebung – etwa durch Urbanisierung oder Umweltveränderungen – über die Zeit dokumentiert.