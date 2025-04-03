Das gepolsterte Laptop-Fach schützt die Technik, während die integrierte Workstation die Ausrüstung organisiert. In den beiden Fronttaschen kann man sein Handy, Portemonnaie oder Ladegerät verstauen, und in den beiden seitlichen Wasserflaschentaschen habt man sein Wasser oder sein Getränke immer griffbereit.

Mit seinen gepolsterten Schultergurten und dem Netzrücken ist dieser Rucksack bequem zu tragen. Der Octave III ist geräumig und dennoch leicht, bequem und funktional. Er trifft genau die richtigen Töne, um Ihren Laptop und andere wichtige Dinge problemlos zu transportieren.

Stilvoll und geräumig