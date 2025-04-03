Octave Serie
15-16" Octave III-Rucksack von Targus für Arbeit, Studium und Schule
Das gepolsterte Laptop-Fach schützt die Technik, während die integrierte Workstation die Ausrüstung organisiert. In den beiden Fronttaschen kann man sein Handy, Portemonnaie oder Ladegerät verstauen, und in den beiden seitlichen Wasserflaschentaschen habt man sein Wasser oder sein Getränke immer griffbereit.
Mit seinen gepolsterten Schultergurten und dem Netzrücken ist dieser Rucksack bequem zu tragen. Der Octave III ist geräumig und dennoch leicht, bequem und funktional. Er trifft genau die richtigen Töne, um Ihren Laptop und andere wichtige Dinge problemlos zu transportieren.
Stilvoll und geräumig
Mit zwei Fächern auf der Vorderseite und viel Platz für Ihren Laptop und andere wichtige Dinge bietet diese Tasche jede Menge Fächer, damit Sie den ganzen Tag über gut organisiert sind. Ob Kleidung zum Wechseln oder zusätzliche Ausrüstung, in dieser Tasche ist Platz für alles.
Bleiben Sie hydriert und organisieren Sie sich
Sie müssen nicht mehr am Boden Ihrer Tasche nach einem Getränk suchen, Ihre Wasserflaschen in den dafür vorgesehenen Taschen aufbewahren oder Snacks für die Mittagspause in den Aussentaschen bereithalten. Diese Tasche ermöglicht den einfachen Zugriff auf Ihren Laptop und andere wichtige Dinge, damit Sie Ihren Tag optimal nutzen können.
MERKMALE
- Gepolstertes Laptopfach
- Zweites Fach mit integrierter Workstation
- Schultergurte und Rückenteil sind gepolstert
- 2 Taschen für Wasserflaschen oder Taschenschirm
- 2 Fronttaschen
- Reflektierende Details für erhöhte Sichtbarkeit
- Komfortabler Tragegriff
Spezifikationen
- Arbeitet mit 16" Laptops und darunter
- Farbe Schwarz
- Gewicht 0,55 kg
- Abmessungen 44,9 x 37,4 x 7 cm
- Material 600d Pol
- Garantie: Eingeschränkte lebenslange Garantie
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