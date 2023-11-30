20 krasse Zitate über Künstliche Intelligenz (KI)

Künstliche Intelligenz kann hilfreich sein, birgt aber auch immenses Gefahrenpotenzial. Auf jeden Fall ist Sie Gesprächsstoff und Jungbrunnen für spannende Zitate. PCtipp hat 20 der Interessantesten zusammengefasst – von bekannten wie auch unbekannten Menschen und auch ChatGPT (= Chatbot von OpenAI) selbst.

KI-Zitate 1 bis 5

Zitat 1

«Erst gestalten wir unsere Werkzeuge, dann gestalten sie uns.»

– John Culkin, amerikanischer Akademiker

Zitat 2

«Das Aufkommen von wirklich denkenden Maschinen wird das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte sein.»

– Max Tegmark, Physiker, Kosmologie am MIT

Zitat 3

«Das Aufkommen superintelligenter KI wäre entweder das Beste oder das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann.»

– Stephen Hawking, britischer, theoretischer Physiker (1942 - 2018)

Zitat 4

«Wenn man ihnen gestattet, in einer komplexen Welt eigenständig zu handeln, bergen geistlose Maschinen enorme Risiken gemeinsam mit ihrer enormen Leistungsfähigkeit, gleichgültig, ob sie als Roboter verkörpert sind oder einfach algorithmischen abgeleitete Urteile ausgeben.»

– Nicolas G. Carr, amerikanischer Autor und Wirtschaftsjournalist

Zitat 5

«Einige Leute nennen es künstliche Intelligenz, aber in Wirklichkeit wird uns diese Technologie verbessern. Ich denke also, dass wir statt künstlicher Intelligenz unsere Intelligenz erweitern werden.»

– Ginni Rometty, CEO und Präsidentin von IBM

KI-Zitate: 6 bis 10

Zitat 6

«KI ist gefährlicher als Atombomben.»

– Elon Musk, CEO Tesla

Zitat 7

«Eines Tages werden wir uns vielleicht über eine allmächtige maschinelle Intelligenz Sorgen machen müssen. Aber zuerst müssen wir und Sorgen darüber machen, Maschinen die Verantwortung für Entscheidungen zu übertragen, für die ihnen die Intelligenz fehlt.»

– Jon Kleinberg, Informatik Professor an der Cornell University und Sendhil Mullainathan, Professor für Ökonomie, Havard

Zitat 8

«Künstliche Intelligenz wäre die ultimative Version von Google. Die ultimative Suchmaschine, die alles im Web verstehen würde. Sie würde genau verstehen, was Sie wollen, und Ihnen das Richtige geben. Wir sind noch lange nicht so weit, das zu tun. Aber wir können uns dem schrittweise annähern, und daran arbeiten wir im Wesentlichen.»

– Larry Page, Google Gründer (im Oktober 2000)

Zitat 9

«Künstliche Intelligenz kann uns das Denken nicht abnehmen.»

– Thomas Ramge, Sachbuchautor und Techjournalist

Zitat 10

«Es ist wahrscheinlich, dass die Maschinen vor dem Ende des Jahrhunderts klüger sein werden als wir – nicht nur bei Schach- oder Quizfragen, sondern bei fast allem, von Mathematik und Technik bis hin zu den Naturwissenschaften und der Medizin.»

– Gary Marcus, US-Wissenschaftler, Buchautor und Unternehmer

KI-Zitate: 11 bis 15

Zitat 11

«Die KI wird wahrscheinlich zum Ende der Welt führen, aber in der Zwischenzeit wird es grosse Unternehmen geben.»

– Sam Altman, CEO von OpenAI

Zitat 12

«Unsere Intelligenz ist das, was uns menschlich macht, und die KI ist eine Erweiterung dieser Qualität.»

– Yann LeCun, Französisch-Amerikanischer Machine Learning Spezialist, Chief AI Scientist bei Facebook

Zitat 13

«Der neue Frühling in der KI ist die wichtigste Entwicklung in der Informatik in meiner Lebenszeit. Jeden Monat gibt es verblüffende neue Anwendungen und transformative neue Techniken. Aber solche mächtigen Werkzeuge bringen auch neue Fragen und Verantwortlichkeiten mit sich.»

– Sergey Brin, Google Gründer

Zitat 14

«KI kann für den Menschen gefährlich werden, aber es hängt davon ab, wie sie eingesetzt wird. ChatGPT ist nur der Anfang der Entwicklung von immer leistungsfähigeren KI-Systemen.»

– ChatGPT selbst

Zitat 15

«Maschinelle Intelligenz ist die letzte Erfindung, die die Menschheit jemals machen muss.»

– Nick Bostrom, schwedischer Philosoph

KI-Zitate: 16 bis 20

Zitat 16

«Ich stelle mir eine Zeit vor, in der wir für Roboter das sein werden, was Hunde für Menschen sind, und ich bin ein Fan der Maschinen.»

– Claude Shannon, amerikanischer Mathematiker (1916 -2001)

Zitat 17

«KI ist ein Alptraum für mich. Sie ist unmenschlich. Es gibt nichts unmenschlicheres als Künstliche Intelligenz.»

– Nicolas Cage, amerikanischer Schauspieler

Zitat 18

«Firmen und Forscher warnen vor einer Vernichtung durch KI. Das bisher realistischste Szenario, wie wir dem Untergang durch den Klimawandel entgehen.»

– heute-show, TV-Comedy-Serie aus Deutschland

Zitat 19

«Natürliche Dummheit schlägt künstliche Intelligenz um Längen.»

– Terry Pratchett, britischer Schriftsteller

Zitat 20

«I’II be back.»

– Terminator (gespielt von Arnold Schwarzenegger)