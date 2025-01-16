Warum Sie 2025 einen Passwortmanager verwenden sollten

Wenn sich Cyberkriminelle irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr gefasst haben, dann sind es noch mehr erfolgreiche Angriffe, die ganz oben auf ihrer Liste stehen. Das heisst, wir können – und sollten – erwarten, dass sie mit neuen Taktiken in den Bereichen Phishing, Identitätsdiebstahl, Deepfakes, Ransomware und anderen Bedrohungen versuchen werden, unser Leben zu beeinträchtigen.

Doch ob diese Angriffe erfolgreich sind, wird letztlich davon abhängen, wie gut WIR darauf vorbereitet sind. Als Online-Nutzer sind wir aber nicht machtlos – wir können Massnahmen ergreifen und uns auf Gefahren einstellen. Das Beste und Klügste, was wir tun können, ist sicherzustellen, dass wir die richtigen Abwehrmittel haben. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema.

Warum es an der Zeit ist, dass Sie einen Passwortmanager wie NordPass nutzen

Wer zum ersten Mal über die Nutzung eines Passwortmanagers nachdenkt, denkt meist daran, sich nicht alle Passwörter merken zu müssen oder sie nicht in ein Notizbuch zu kritzeln. Das sind sicherlich nette Vorteile, aber es gibt noch mehr gute Gründe, ein Tool wie NordPass zu nutzen.

NordPass ist eine Cybersicherheitslösung von dem Team hinter NordVPN, einem der beliebtesten VPN-Dienste der Welt. Die Software geht über die herkömmliche Passwortverwaltung hinaus und bietet Funktionen, die Ihr Online-Erlebnis verbessern und sicherer machen können.

NordPass speichert, verwaltet und füllt Ihre Zugangsdaten automatisch aus und überwacht das Internet auf Anzeichen von Datenmissbrauch und warnt Sie sofort, wenn Sie Ihre Passwörter aktualisieren sollten. Hier finden Sie weitere Informationen dazu.

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Warum NordPass eine gute Wahl für 2025 ist

In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen aufzeigen, warum NordPass eine gute Wahl für Sie sein könnte und was die Sicherheitslösung zu einem soliden und erwägenswerten Passwortmanager macht. Beginnen wir hiermit:

Er kann Ihre Cybersicherheit erheblich verbessern

NordPass kann viel mehr als nur Passwörter speichern. Dass die Passwörter – und auch andere sensible Daten – in einem verschlüsselten virtuellen Raum aufbewahrt werden, ist bereits eine grossartige Sicherheitsfunktion. Aber was kann er noch?

Der Verschlüsselungsstandard XChaCha20 hebt ihn von anderen Passwortmanagern ab und gilt als eine der fortschrittlichsten und sichersten Optionen, die heute verfügbar sind. Wie man es von einem erstklassigen Passwortmanager erwarten würde, kann NordPass auch sichere Passwörter auf der Stelle generieren, deine Anmeldedaten automatisch ausfüllen und schwache, veraltete oder wiederverwendete Passwörter schnell erkennen.

Ausserdem hat NordPass weitere Sicherheitsfunktionen, die man selten mit Passwortmanagern in Verbindung bringt. Zum Beispiel den Data Breach Scanner, der das Dark Web überprüft, um zu sehen, ob Ihre Daten kompromittiert wurden, und die E-Mail-Maskierung, mit der Sie sich für Dienste anmelden können, ohne Ihre echte E-Mail-Adresse preiszugeben. Sie können damit auf sichere Weise auch den Zugang für andere freigeben und die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Ihre Anmeldungen nutzen.

Sie sehen also, dass die Verwendung eines zuverlässigen Passwortmanagers wie NordPass ein kluger Schachzug ist, um Ihren Schutz vor Cyberangriffen an mehreren Fronten zu verbessern.

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Er ist viel praktischer

Mal ehrlich – Passwörter auf die altmodische Art zu verwalten, egal ob man sie aufschreibt oder versucht, sie sich alle zu merken, kann ganz schön nervig sein. Genau hier kommt NordPass ins Spiel und macht Ihr Leben viel leichter. So können Sie vermeiden, dass Ihr Passwort auf einem Zettel steht, den andere sehen können, oder dass Sie es vergessen, obwohl Sie es gerade brauchen.

Das Design von NordPass ist einfach und die Funktionen sind benutzerfreundlich. Man muss kein Technikexperte sein, um mehr Sicherheit zu haben – es sind eigentlich nur ein paar Klicks nötig. Angefangen beim Speichern und automatischen Ausfüllen von Anmeldedaten bis hin zum Einrichten von Passkeys oder Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert alles nahtlos über alle wichtigen Plattformen und Browser hinweg, sodass Sie von jedem Gerät aus Zugriff auf Ihre Konten haben. Solange Sie eine Internetverbindung haben, können Sie loslegen – keine Sperren und kein Ärger mehr.

Er kann Ihnen ein Stück Seelenfrieden bringen