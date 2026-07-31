Falt-Handy Samsung Galaxy Z Fold8 im PCtipp-Test

Die Inbetriebnahme verläuft denkbar einfach und vollkommen unkompliziert. Nach dem ersten Einschalten führt der Samsung Smart Switch Assistent Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung. Sämtliche Daten, Apps und Einstellungen werden kabellos oder per Kabel blitzschnell übertragen. Der Lieferumfang fällt allerdings spartanisch aus. Neben dem Smartphone liegen lediglich ein USB-C-Ladekabel, ein SIM-Werkzeug sowie eine Kurzanleitung im Karton. Ein Netzteil fehlt und muss separat erworben werden.

Unter der Haube arbeitet der Spezial-Chip «Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy». Ein auf KI getrimmter hochintegrierter SoC (System-on-a-Chip). Und, ganz klar: Wenn man vom Kraftwerk spricht, liegen Benchmarks nicht mehr weit. Aber die, um es mal positiv zu formulieren, sind beim Galaxy Z Fold8 ein Kapitel für sich - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Warum? Weil Samsung den einen oder anderen wichtigen Benchmark schlichtweg aussperrt. Um mal ein paar der Gebannten zu nennen: «3DMark», «PCMark for Android» oder auch Antutu müssen zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 30. Juli) «draussen bleiben». Unser Galaxy-Z-Fold8-Testexemplar (12/256-GB-Version) weigerte sich schlichtweg diese Apps sowohl im offiziellen Google-App-Store wie auch aus den direkten Webseiten der Anbieter heraus, zu installieren. Im Internet kursiert derweil übrigens ein Verfahren (englisch), wie man die Benchmark-Sperre umgeht.