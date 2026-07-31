Erst flügellahm, jetzt flotter Falter
Falt-Handy Samsung Galaxy Z Fold8 im PCtipp-Test
Im Folgenden finden Sie das PCtipp-Hands-On-Video zu den drei neuen Foldable-Handys Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 und Flip8.
Neben den beiden Foldable-Handys respektive dem Flip8-Modell hat Samsung auch drei neue smarte Uhren für die Schweiz lanciert. Im Folgenden finden Sie unser zweites Hands-On-Video zu den drei neuen Smart-Watches, Watch Ultra2, Watch 9 und Watch 9 mini.
Tausendsassa Samsung Galaxy Z Fold8
Das Samsung Galaxy Z Fold8 präsentiert sich mit einem grundlegend überarbeiteten Designkonzept. Samsung setzt auf ein kürzeres und breiteres Gehäuse. Das Aussendisplay misst 5,5 Zoll (ca. 14 cm) im praktischen 16:10-Format. Im geschlossenen Zustand liegt das Gerät mit seinen exakt 201 Gramm Gewicht wie ein kompaktes Smartphone oder ein kleiner Reisepass schlüssig und ausbalanciert in der Hand. Aufgeklappt entfaltet sich ein 7,6 Zoll (ca. 19 cm) langes Dynamic-AMOLED-2X-Panel im 4:3-Seitenverhältnis. Damit stösst es eben auch das Tor zur Welt der «E-Reader». Mit einer rekordverdächtigen Dicke von nur 4,5 Millimetern im geöffneten Zustand gehört es zu den flachsten Falt-Smartphones. Gefaltet misst das Gehäuse 9,7 Millimeter. Die Flex-Titanium-Konstruktion sorgt für hohe Stabilität. Durch die neue Scharnierkonstruktion schliesst das Gerät völlig flach, sodass sich kaum noch Schmutz oder Staub in den Rillen festsetzen kann. Der Falz in der Bildschirmmitte ist zudem spürbar dezent. Beide Displays bieten eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 Nits.
Die Inbetriebnahme verläuft denkbar einfach und vollkommen unkompliziert. Nach dem ersten Einschalten führt der Samsung Smart Switch Assistent Schritt für Schritt durch die Ersteinrichtung. Sämtliche Daten, Apps und Einstellungen werden kabellos oder per Kabel blitzschnell übertragen. Der Lieferumfang fällt allerdings spartanisch aus. Neben dem Smartphone liegen lediglich ein USB-C-Ladekabel, ein SIM-Werkzeug sowie eine Kurzanleitung im Karton. Ein Netzteil fehlt und muss separat erworben werden.
Unter der Haube arbeitet der Spezial-Chip «Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy». Ein auf KI getrimmter hochintegrierter SoC (System-on-a-Chip). Und, ganz klar: Wenn man vom Kraftwerk spricht, liegen Benchmarks nicht mehr weit. Aber die, um es mal positiv zu formulieren, sind beim Galaxy Z Fold8 ein Kapitel für sich - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Warum? Weil Samsung den einen oder anderen wichtigen Benchmark schlichtweg aussperrt. Um mal ein paar der Gebannten zu nennen: «3DMark», «PCMark for Android» oder auch Antutu müssen zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 30. Juli) «draussen bleiben». Unser Galaxy-Z-Fold8-Testexemplar (12/256-GB-Version) weigerte sich schlichtweg diese Apps sowohl im offiziellen Google-App-Store wie auch aus den direkten Webseiten der Anbieter heraus, zu installieren. Im Internet kursiert derweil übrigens ein Verfahren (englisch), wie man die Benchmark-Sperre umgeht.
Samsung spricht zum jetzigen Zeitpunkt von «Engineering»-Firmware. Na ja, wir finden, dass das ein wenig (zu) viel Engineering zum aktuellen Zeitpunkt ist. Lanciert ist lanciert. Zugute halten muss man allerdings, dass das Fold8 erst am 4. August offiziell zu kaufen sein wird. Bis dahin hat man also noch (etwas) Zeit eine adäquate Firmware auf das Gerät zu spielen. Aber die Uhr tickt...
Immerhin, ein Tropfen auf den heissen Stein: Mit dem Geekbench 7, der besonders KI-Hardware in den Leistungsmessungen begünstigt, konnten wir zumindest einen wichtigen, aussagekräftigen Benchmark durchführen. Die Ergebnisse sind gut, und fügen sich hier in das schlüssige Gesamtbild ein.
Update (31. Juli, 9:58 Uhr): Es geschehen doch noch «Zeichen und Wunder» - auch in diesen teils finsteren Zeiten: Auf dem Galaxy Z Fold8 lassen sich bereits einen Tag später alle genannten Benchmarks (PCMark for Android, 3DMark und Geekbench 6) installieren. Beim Geekbench 6 erreicht das Fold8 3356/10278 Punkte (Single-/Multi-Core-Score). Beim PCMark (Work 3.1 performance score) stehen zum Schluss als Ergebnis 20332 Punkte fest. Und beim 3DMark (Wild Life Extreme Test) sind es schlussendlich 5376 Punkte. Unterm Strich: ein sehr gutes Ergebnis. Wir haben unser Testresultat entsprechend angepasst, und heben das Galaxy Z Fold8 nun auf die Gesamtwertung 4.5 (Sehr gut).
Gelungene Ausstattung, satte Preise
Käufer wählen beim Nutzspeicher zwischen drei Varianten mit 256 GB Speicher und 12 GB RAM (Fr. 1649.-), 512 GB Speicher und 12 GB RAM (Fr. 1849.-) sowie der Topversion mit 1 TB Speicher und 16 GB RAM (Fr. 2199.-). Der verbesserte Silizium-Karbon-Akku bietet 4800 mAh Kapazität. In der Alltagspraxis hält das Gerät bei gemischter Nutzung rund 14 bis 17 Stunden durch. Bei intensiver Nutzung des grossen Innenbildschirms muss das Gerät am späten Abend jedoch definitiv an die Steckdose. Über das 45-Watt-Schnellladen ist der Energiespeicher in 30 Minuten immerhin zu gut 60 Prozent gefüllt.
Die Software One UI 9 basiert auf Android 17 und bringt praxisnahe KI-Features wie automatische Motivverfolgung bei Videos oder direkte Bildschirmübersetzungen mit. Als E-Reader schlägt sich das Fold8 hervorragend. Das breite 4:3-Format wirkt beim Lesen von E-Books wie eine gedruckte Buchseite. Ein spezieller Augenkomfort-Modus reduziert Blaulicht und passt die Farbtemperatur sanft an.
Fotoqualität braucht Licht: Das verbesserte Dual-Kamerasystem kombiniert eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit OIS und ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv mit 120-Grad-Sichtfeld. Im PCtipp-Test konnte das Dual-Kamerasystem überzeugen (siehe folgende Aufnahmen). Die Auslöseverzögerung ist minimal und das System damit absolut schnappschusstauglich. Eine echte Makrolinse fehlt, Nahaufnahmen werden stattdessen passabel über den Autofokus des Ultraweitwinkels gelöst. Bei der Bildqualität muss man ehrlich sein: Bei Tageslicht gelingen zwar sehr scharfe Aufnahmen mit guten Kontrasten, doch bei Dämmerung und schlechtem Licht stösst der kleine Sensor schnell an seine Grenzen. Die KI greift dann aggressiv ein, was zu geglätteten Details und Weichzeichnung führt. Zudem schmerzt in dieser Preisklasse der vollständige Verzicht auf eine optische Telekamera für Zoom-Aufnahmen.
Fazit
Samsung gelingt mit dem Galaxy Z Fold8 ein beeindruckendes Smartphone-Lifting. Das neue, breitere Format und die sehr schlanke Bauweise von 4,5 Millimetern bei leichten 201 Gramm lösen die Haptik-Probleme früherer Falt-Generationen elegant. Das Gerät mit 5G-Mobilfunk (nur, dass es zumindest einmal gesagt wurde) sieht gut aus, fühlt sich noch besser an. Daumen hoch. Während der fehlende Ladeadapter im Lieferumfang, gerade auch für diese Preisklasse enttäuscht. Die Kameraleistung bei Dämmerung/Nacht sind «so lala». Richtig begeistern kann dafür der rassige Touchscreen – gerade, wenn die Fold-Federklasse beim Arbeiten und Lesen gefordert ist. Auf dem Schweizer Markt dürfte das Falt-Flaggschiff trotz des stolzen Preises gute bis sehr gute Chancen haben, und zwar gleichermassen bei Heim-, Business-Nutzern und Technik-Fans oder ganz einfach bei denjenigen, die «kein Bock» auf 08/15-Smartphone (mehr) haben. Eine enorme Vergrösserung der Zielgruppe. Kurzum: Wer viel Bildschirmfläche im Hosensackformat sucht, erhält mit dem Galaxy Z Fold8 ein passendes Arbeits- und Multimedia-Werkzeug - und einen hübschen E-Reader dazu.
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