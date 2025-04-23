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Boris Boden
23. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

Smartphone

Das 400 Lite ist die neue Mittelklasse von Honor

Mit dem 400 Lite bringt Honor ein neues Mittelklasse-Smartphone mit langer Update-Garantie, bei dem es vor allem für die Kamera einige KI-Funktionen gibt.
© (Quelle: Honor)

Honor erneuert seine Mittelklasse: Das 400 Lite ist als erstes Modell der 400er-Serie ab sofort in Grau, Hellgrün und Schwarz für 299,90 Euro erhältlich. Es setzt auf das in dieser Preisklasse nicht selbstverständliche Thema Künstliche Intelligenz, vor allem bei den Kamerafunktionen. In der Schweiz ist es bei Digitec für 250 Franken zu haben.

So hat eine KI-Kamerataste, die nach einer Sekunde Drücken die Kamera aktiviert und sich dann ähnlich wie bei den aktuellen iPhones zum Fokussieren und Zoomen verwenden lässt. Sie ermöglicht auch den schnellen Zugriff auf Google Lens, zudem können ein Bildradierer und eine Bilderweiterung nutzen. Die Hauptlinse der rückwärtigen Doppelkamera hat 108 Megapixel, dazu gibt es eine Weitwinkellinse mit Makrofunktion. Bei der 16-Megapixel-Frontcam soll KI ebenfalls helfen, die Ausleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen zu optimieren, dazu gibt es eine Fotoleuchte.

Die weitere Ausstattung umfasst ein 6,7-Zoll-Amoled-Display mit 2.412 x 1.080 Bildpunkten und 120 Hz Bildwiederholrate, einen MediaTek Dimensity 7025 Ultra Prozessor, 5G, 8 GB RAM, 256 GB Datenspeicher und einen 5.230-mAh-Akku, der mit 35 Watt schnell geladen werden kann. Das 171 Gramm leichte Smartphone ist gemäss IP64 vor Staub und Wasser geschützt. Mit sechs Android-Upgrades und sechs Jahren Sicherheits-Updates gibt Honor für diese Preisklasse ein überdurchschnittliches Versprechen.

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