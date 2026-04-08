Ist Biometrie sicher?

Viele Experten haben uns in den vergangenen Jahren gelehrt, dass Biometrie im Alltag vieles einfacher und sicherer macht. Ist das wirklich so? Wir betrachten das ganze Thema mit seinen Vor- und Nachteilen.

Sicherheitstechniken, die auf Biometrie beruhen, gibt es schon sehr lange. Meistens waren diese aber nur in der Industrie oder etwa beim Militär zu finden, denn die Technik war sehr teuer. Jeder kennt sie aus Filmen oder Reportagen: Schwere Türen öffnen sich nur durch einen Finger- oder Handscanner. Oder per Kamera wird ein Gesicht gescannt, um am Auge einen Iris-Scan auszuführen. Natürlich gibt es auch noch die Stimmerkennung oder die Kombination aus all diesen Techniken. In vielen Unternehmen werden etwa hohe Überweisungen nur per Fingerabdruck des Abteilungschefs zugelassen.

Seitdem die Technik kleiner und günstiger wurde, hat sie Einzug in zahlreiche PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones gehalten. Viele Hersteller werben damit, wie gut, sicher und einfach die Geräte damit zu bedienen sind. Ein Blick in das Smartphone oder ein Druck mit dem Daumen am Notebook genügt, schon ist das Gerät entsperrt.

Sicherheitsbedenken

Zugegeben, seit es Biometrie gibt, lassen sich Geräte wie Smartphones oder Tablets schneller und einfacher freischalten. Das Einrichten eines Daumenabdrucks oder einer Gesichtserkennung an einem mobilen Gerät ist sehr einfach, Bild 1. Laut Hersteller sind die biometrischen Daten auch stark gesichert und durch Verschlüsselung auf dem Gerät gespeichert und nicht online in der Cloud.

Viele Vorgänge an den Geräten nutzen die gespeicherten biometrischen Daten als zweiten Faktor. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel Folgendes: Ein Anwender hat eine App eines grossen Onlineanbieters installiert und die Zugangsdaten eingetragen und gespeichert. Die App lässt sich zwar einfach öffnen, aber jede Bestellung muss per Daumenabdruck oder Gesichtsscan freigegeben werden. Die erneute Eingabe der Log-in-Daten entfällt meist, was viel Zeit spart.

Die neuen sogenannten Passkeys (ein Ersatz für die Passworteingabe) beruhen ebenfalls auf einem solchen Verfahren: Je nach Hersteller oder Anwendung wird festgelegt, dass nach einer Anmeldung mit einem recht simplen oder keinem Passwort eine biometrische Bestätigung erfolgt.

Die biometrischen Daten eines Menschen sind allerdings begrenzt: zehn Fingerabdrücke, ein Gesicht und zweimal eine Iris. Alle diese Daten sind in der Regel nicht änderbar und daher nicht zu ersetzen, wenn sie in falsche Hände gelangen.