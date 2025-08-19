Mehr als 6 Millionen Menschen in der Schweiz setzen auf Twint

Mittlerweile nutzen über 6 Millionen Menschen in der Schweiz Twint, um einfach, schnell und sicher mit dem Smartphone zu bezahlen und Geld an Freundinnen und Freunde, Familie oder Bekannte zu senden.

Twint schreibt dazu: Vom kühlenden Apéro im Seven Pelago in Ascona – dem mit 193 Metern über Meer wahrscheinlich tiefstgelegenen Restaurant der Schweiz am Ufer des Lago Maggiore – bis hin zum gemütlichen Raclette auf der Mönchsjochhütte im UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch, der höchsten Alphütte der Schweiz auf 3’657 Metern: Über 6 Millionen Nutzende und unzählige Händler in der ganzen Schweiz verlassen sich in allen erdenklichen Alltagssituationen auf die Einfachheit von Twint. Als Schweizer Lösung für digitales Bezahlen bietet Twint Nutzenden und Händlern dabei auch ein Stück Unabhängigkeit von den globalen Tech-Konzernen.

Siehe auch: Alles über Twint und 773 Millionen Twint Transaktionen im Jahr 2024