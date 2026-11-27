Wo: www.digitec.ch

Black-Friday-Check: DSL-Router Fritz!Box 7690 International für Fr. 199.-. Die FRITZ!Box 7690 ist ein DSL-Router mit Wi-Fi 7 mit bis zu 5760 Mbit/s im 5-GHz-Bereich und 1376 Mbit/s im 2,4-GHz-Bereich. Der Router bietet einen DSL-Anschluss mit VDSL inklusive Supervectoring bis 300 Mbit/s und ADSL2+. Als Anschlüsse gibt es einen 2,5-Gigabit-WAN/LAN- einen weiteren 2,5-Gigabit-LAN- und zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse. Wenn die Box nicht als Modem benötigt wird, kann sie im Routerbetrieb auch mit einem Kabel- oder Fiber-Modem verwendet werden. Top ist das Betriebssystem FRITZ!OS, das transparent und einfach zu bedienen ist. Mit drin in der Box ist die Mesh- und Smart-Home- und die Zigbee-Funktionalität, die Telefonanlage inklusive DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlostelefone. Zur weiteren Ausstattung gehören ein USB 2.0 Port für Speichermedien und Mobilfunk-Sticks zwei analoge a/b-Ports für Telefon, Anrufbeantworter oder Fax und integrierter Anrufbeantworter. Hier gehts zum PCtipp-Test.

Kurzfazit: Die FRITZ!Box 7690 ist der aktuelle Wi-Fi-7-Alleskönner für alle DSL-Anschlüsse. Ausstattung, Bedienung und Speed sind top - wie auch der digitec-Black-Friday-Preis.