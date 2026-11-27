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Black-Friday-Check: Android-Handy Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB) für Fr. 789.-. Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist in dem Black-Friday-Angebot von Digitec mit 256 Gigabyte ausgestattet. Es bietet ein 6,9 Zoll grosses reflexionsarmes OLED-Display mit 120 Hertz. Das Gehäuse ist wasser- und staubdicht nach IP68 und für ein «XXL»-Phone recht leicht. Spannend ist das integrierte Privacy Display mit Blickschutz. In den Schnelleinstellungen kann eingestellt werden, wann das Display nur für den Nutzer sichtbar ist, zum Beispiel bei der Passworteingabe. Als Prozessor kommt der Snapdragon 8 Elite Gen 5 zum Einsatz, das Handy ist ausserdem mit Dual-SIM, Wi-Fi 7 und USB 3.2 (Typ C) ausgestattet. Der integrierte S Pen ist dabei, allerdings ohne Bluetooth. Die Quad-Kamera kommt gleich mit zwei Teleobjektiven, inklusive mit Blende «1.4» bei der Hauptkamera, starkem Zoom und verbessertem Nachtmodus. Laden ist jetzt mit 60 Watt möglich. Weitere Merkmale sind eine sehr gute Akkulaufzeit, Android-Updates bis 2033 also sieben Jahre, und tief integrierte KI-Funktionen wie Foto-Assistent zum Entfernen, Verschieben und Generieren. Hier geht's zum PCtipp-Test.

Kurzfazit: Das S26 Ultra ist das derzeit kompletteste Smartphone mit herausragendem Display und Spitzenkamera. Es ist technisch kein riesiger Sprung zum S25 Ultra, aber das Privacy Display und die KI-Integration sind echte Kaufargumente. Deshalb: Daumen hoch.