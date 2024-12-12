DSL-Router AVM Fritz!Box 7690 im PCtipp-Test

Fürs Erstellen eines vielseitigen Mesh-Netzwerkverbundes haben wir mit Hilfe der AVM-Repeater (Modelle: 6000, 1200AX) ein Mesh-Verbund aufgespannt, damit war es uns nicht nur möglich, ein performantes, lückenloses (!) Netzwerk in einem dreistöckigen Haus (Wohnfläche 233 Quadratmeter, inklusive Keller) aufzubauen. Ausserdem deckte das Netzwerk auch um das Haus herum einen 8 Meter grossen Radius zufriedenstellend ab. Konkret konnten wir in der Distanz noch einen Full-HD-Stream flüssig übertragen.

Zur Vollständigkeit: Für Tablets und Smartphones bietet AVM zudem kostenlose Apps an, um an die Daten im Netzwerk heranzukommen. Schade, dass die Fritz!Box nur über ein USB-Port und das in der mageren 2.0-Version, verfügt.

Tempo und Fazit