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Black-Friday-Check: Security-Cam TP-Link Tapo C645D Kit für Fr. 439.-. Das 5G-Fairphone Gen. 6+ mit 256 Gigabyte in Waldgrün ist das derzeit modularste Dual-SIM-Smartphone. Es verfügt über ein 6,31 Zoll grosses OLED-Display (2484 x 1116 Pixel), 431 ppi und max. 120 Hertz adaptiver Bildwiederholrate. Der Prozessor ist je nach Version ein Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 mit 4 Nanometer, acht Kernen (max. 2,5 GHz). Der Arbeitsspeicher ist 12 Gigabyte gross, der interne Speicher 256 Gigabyte, ist jedoch erweiterbar auf bis zu 2 Terabyte per microSD. Beim Kamerasystem kommt ein Dreifach-System mit 50 Megapixel Hauptkamera zum Einsatz. Die Frontkamera hat einen Sensor mit 32 Megapixel verbaut. Der Akku ist austauschbar mit 4415 mAh und hält bis zu zwei Tagen. Nochmals kurz zum Äusseren: Das Gerät ist nach IP55 staubgeschützt und wasserfest gegen Strahlwasser, MIL-STD-810H und sturzfest bis 1,5 Meter. Das Besondere des Fairphones Gen 6+: Es ist modular aufgebaut mit insgesamt 12 austauschbaren Teilen. Dazu gehören u.a. der Akku, Display, USB-C-Port, Lautsprecher, sämtliche Kamerasensoren (auch einzeln), Bottom-und Top-Unit oder auch die Hörmuschel. Es läuft mit Android 16, bietet modulare Rückseiten-Accessoires und hat einen Recyclinganteil von 51 Prozent.

Kurzfazit: Das Fairphone Gen. 6 steht für Nachhaltigkeit, Technik mit modularem Design und sehr hohem Reparaturfaktor. Für Fr. 439.- ist das Handy für alle diejenigen interessant, die eben auf ein etwas anderes Android-Handy Wert legen.