Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra im PCtipp-Test

Das Gerät richtet sich an Poweruser, Fotografie-Enthusiasten und Business-Anwender. Das neue Top-Feature des Galaxy S26 Ultra, so viel vorweg, ist der sogenannte «Privacy»-Modus. Diese hardwarebasierte Sichtschutz-Technologie schränkt den seitlichen Betrachtungswinkel auf Knopfdruck oder automatisch ein, sodass Bildschirminhalte für Umstehende nahezu «unsichtbar» werden. Diese Funktion lässt sich gezielt für sensible Daten wie die Eingabe von Passwörtern oder die Nutzung von Banking-Apps aktivieren, während die Bildqualität für den Nutzer bei direkter Draufsicht vollständig erhalten bleibt. Und: Ergänzt wird dieser visuelle Schutz durch die Integration in das im Handy befindliche Sicherheitssystem Knox, das private Daten zusätzlich durch «On-Device»-KI und verschlüsselte Alben vor unbefugtem Zugriff schützt. PCtipp hat 256-GB-Variante in der Farbe «Cobalt Violet», die für einen Strassenpreis von Fr. 1129.– ihren Besitzer wechselt, getestet.

In der Verpackung gibts neben dem Handy selbst, ein USB-C-auf-USB-C-Kabel, sowie das obligatorische Werkzeug zum Öffnen des SIM-Schachts. Ein Netzadapter oder Kopfhörer fehlen weiterhin. Der S Pen als Eingabestift ist, wie gehabt, im Gehäuse integriert und gehört zum Standardlieferumfang. Das sauber verarbeitete Gehäuse besteht aus einer hochfesten Titan-Legierung, vorne setzt der Hersteller auf robustes «Gorilla Glass».

Spitzenausstattung

Unter der Haube arbeitet der Snapdragon-8-Gen5-Chip. Unterstützt wird der Baustein von 12 GB RAM. Das 6,8 Zoll grosse OLED-Display (120-Hz-Wiederholrate) löst mit 3120 x 1440 Pixeln auf. Die Spitzenhelligkeit ist mit 3000 Nits angegeben. Aufgepasst! Dieser Wert dient Marketing-Zwecken. In der Praxis liegt sie (die Helligkeit) zwischen 1000 und 1600 nits, was für ein OLED-Schirm mit selbstleuchtenden Pixeln ein sehr guter Wert ist, gerade um die Ablesbarkeit unter direkter Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Und: Im Privacy-Modus sinkt sie allerdings auf rund 600 nits deutlich ab. In Sachen Konnektivität ist das S26 Ultra mit WiFi 7, Bluetooth 5.4 und USB-C-Port (3.2 Gen 2) ausgestattet. Unterstützt wird zudem schnelles Laden mit bis zu 45 Watt. Das kann die Konkurrenz teilweise deutlich schneller. Schön: Samsung stattet das S26 Ultra mit der Satelliten-Notruffunktion aus, die auch in der Schweiz vollständig unterstützt wird.