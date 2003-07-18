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Sascha Zäch
18. Jul 2003
Lesedauer 2 Min.

News

Adressänderung per Internet

Die Post erweitert ihr Online-Dienstleistungsangebot: Adressänderungen und Nachsendeaufträge können ab sofort übers Internet erledigt werden.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Unter www.postmail.ch/ [1] warten auf Postkunden verschiedene neue Online-Services. Anwender können auf der neuen Website Adressänderungen sowie Nachsendeaufträge oder "Post zurückbehalten"-Aufträge direkt übers Internet ausführen. Die Kosten für die Dienste entsprechen leider den Preisen, die man auch am Postschalter bezahlt. Dafür fällt das lange Anstehen weg. Neu auf www.postmail.ch/ sind auch der "E-Mail Letter", der "Organizer" und die Möglichkeit pro Monat 50 SMS gratis zu verschicken. Mit dem "E-Mail Letter" erhalten Anwender die Möglichkeit, eine Nachricht mit Beilage an die Post zu schicken. Sie wird anschliessend ausgedruckt und an bis zu 100 Empfänger verschickt. Die Preise für diesen Service beginnen bei 1.50 Franken. Gratis ist hingegen der "Organizer". Dabei handelt es sich um einen E-Mail-Service. Er bietet Anwendern eine eigene Mail-Adresse (xy@postmail.ch), POP3, Kalender, Adressverzeichnis, SMS-Dienst und Spam-Filter. Wer die neuen Serviceleistungen nutzen möchte, muss sich zuerst über ein Formular registrieren. Anschliessend erhält er per Briefpost einen Autorisierungscode. Die Anmeldung ist laut Post kostenlos.

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