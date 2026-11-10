Adrian Rast neuer CIO von Switch

Adrian Rast bringt langjährige Führungs- und IT-Erfahrung aus dem Hochschul- und Telekommunikationsumfeld mit. Seit 2017 leitet er die IT-Infrastruktur der Universität Zürich und ist dort stellvertretender CIO. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei Swisscom tätig. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen, inkl. Identäts- und Zugriffsmanagement, sowie technologische und organisatorische Veränderungsprozesse.

Digitale Transformation gemeinsam gestalten

Als CIO schafft Adrian Rast mit der internen IT die Voraussetzungen dafür, dass Switch ihrer Community auch künftig verlässliche, sichere und resiliente Services anbieten kann. Zudem entwickelt er die digitalen Identitätslösungen sowie die Beteiligung von Switch an europäischen Forschungs- und Innovationsprojekten weiter.

«Ich freue mich darauf, meine Erfahrung aus dem Hochschulumfeld bei Switch einzubringen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die über einzelne Institutionen hinaus Wirkung entfalten», sagt Adrian Rast.