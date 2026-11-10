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Roland Bernhard
10. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

Poco X8s erhält erstmals eine Telekamera

Der Hersteller verkauft das Smartphone zwei Wochen lang zum Early-Bird-Preis im eigenen Onlineshop, 100 bis 110 Euro unter der UVP. Zum Start im Fachhandel macht Poco keine Angaben.
POCO X8s

Das Poco X8s gibt es in Weiss, Blau und Schwarz. Neben Haupt- und Ultraweitwinkelkamera sitzt im Kameramodul erstmals in der X-Serie auch ein Teleobjektiv mit 2,5-fachem Zoom

© Der Hersteller verkauft das Smartphone zwei Wochen lang zum Early-Bird-Preis im eigenen Onlineshop, 100 bis 110 Euro unter der UVP. Zum Start im Fachhandel macht Poco keine Angaben.

Mit dem X8s erweitert die Xiaomi-Marke Poco ihre X-Serie um ein Mittelklasse-Modell im kompakten Format. Das Smartphone, das am 10. November in Düsseldorf vorgestellt wurde, ist 8,06 Millimeter dick und wiegt 187 Gramm. Aluminiumrahmen und Glasrückseite gibt es in Blau, Weiss und Schwarz.

Display und Kamera

Das 6,35 Zoll grosse AMOLED-Display löst in 1,5K auf und erreicht laut Hersteller eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.500 Nits. Erstmals in einem Poco-Modell passt sich die Bildwiederholrate adaptiv zwischen 1 und 120 Hertz an, was den Verbrauch senken soll. Drei Zertifizierungen des TÜV Rheinland bescheinigen dem Panel Augenschutz, entsperrt wird per Ultraschall-Fingerabdrucksensor.

Die grössere Neuerung steckt in der Kamera. In der X-Serie gibt es erstmals ein Teleobjektiv, hier mit 50 Megapixeln und 2,5-fachem Zoom. Die Hauptkamera nutzt den 50-Megapixel-Sensor Light Fusion 800 mit optischer Bildstabilisierung, dazu kommt eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln. Die Funktion Live-Moment hält Aufnahmen in bis zu 1080p fest.

Akku und Leistung

Als Prozessor dient der Snapdragon 7 Gen 4, ein 3D-IceLoop-Kühlsystem soll die Leistung bei hoher Last stabil halten. Der Akku fasst 6.330 mAh und enthält 16 Prozent Silizium. Geladen wird mit bis zu 100 Watt, kabelgebundenes Reverse Charging mit 22,5 Watt versorgt andere Geräte. Hinzu kommen IP68-Schutz und Stereo-Lautsprecher.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 529,90 Euro für die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicher. Das Modell mit 12 GB und 512 GB kostet 629,90 Euro. Vom 10. bis zum 23. November gelten im Onlineshop mi.com Early-Bird-Preise von 429,90 und 519,90 Euro, also 100 beziehungsweise 110 Euro weniger. Käufer in diesem Zeitraum erhalten zudem die Xiaomi 100w Charging Combo Type A im Wert von 29,99 Euro dazu. Schweizer Preise sind uns noch keine bekannt.

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