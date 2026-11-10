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Patrick Hediger
10. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

Digitale Medien - Kinder und Jugendliche

Digitale Medien sind Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, in der sie spielen, lernen, sich austauschen und sich entwickeln. Am 6. Nationalen Forum Jugend und Medien diskutieren rund 350 Fachpersonen, wie Online-Plattformen sicherer werden und junge Menschen gleichzeitig ihr Recht auf Teilhabe wahrnehmen können.
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© Jugend und Medien

Soziale Netzwerke bieten jungen Menschen vielfältige Möglichkeiten zu kommunizieren, sich zu informieren, die eigene Meinung auszudrücken und am gesellschaftlichen und politischen Leben teilzuhaben. Gleichzeitig stellen sie Gesellschaft und Behörden beim Schutz von Minderjährigen vor grosse Herausforderungen, etwa wegen suchtartiger Nutzung, Cybermobbing, sexueller Belästigung oder Hate Speech.

Das 6. Nationale Forum Jugend und Medien bietet die Gelegenheit, diese Entwicklungen vor dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis zu beleuchten. Im Zentrum steht die Frage, wie Plattformen sicher gestaltet werden können. Die Teilnehmenden befassen sich zudem auch mit der Frage, wie Kinder und Jugendliche befähigt werden können, sich kritisch und aktiv am demokratischen Prozess zu beteiligen und mit Herausforderungen wie Desinformation, Algorithmen und Künstliche Intelligenz kompetent umzugehen.

Austausch zwischen Forschung, Praxis und Behörden

Am Forum nehmen Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen teil: Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Kantonen und Gemeinden, Forschende und Mitarbeitende von Hochschulen sowie Fachpersonen aus Bildung, Jugendarbeit, Gesundheit und Prävention und Sicherheit sowie aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die Veranstaltung bietet damit eine wichtige Gelegenheit für Austausch, Weiterbildung und Vernetzung.

Prävention und Regulierung

Die nationale Plattform Jugend und Medien des Bundesamtes für Sozialversicherungen setzt sich seit 2011 für Prävention und Medienkompetenzförderung ein und trägt so zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Online-Risiken bei. Parallel dazu befasst sich der Bund mit regulatorischen Massnahmen. Der Bundesrat hat Mitte Oktober beschlossen, den Online-Jugendschutz zu verbessern. Die Anbieterinnen von grossen Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen sollen künftig Massnahmen ergreifen müssen, um Risiken für Minderjährige bei der Nutzung ihrer Dienste zu reduzieren. Bis Ende Juni 2027 will der Bundesrat die Botschaft zum Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen (KomPG) dem Parlament überweisen.

Jugend und Medien ist die nationale Plattform des Bundesamtes für Sozialversicherungen für die Förderung von Medienkompetenz. Sie richtet sich an Eltern und Fachpersonen mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen einen altersgerechten, sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.jugendundmedien.ch.
 

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