Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 1: Spielekonsole Playstation 5 Slim Digital Edition

Digitec bietet die Spielekonsole Playstation 5 Slim Digital mit einem Rabatt von 40 Franken an.
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

Sony Playstation 5 Slim Digital Edition: Die Spielekonsole gibt es für 309 Franken

 © Quelle: Sony

Wo: unter digitec.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Spielekonsole Playstation 5 Slim Digital Edition für Fr. 309.-. Herzstück der Spielkonsole ist AMDs Ryzen-Zen-2-Prozessor. Der CPU steht die Radeon-RDNA-2-Grafikengine zu Seite. Mit Hilfe derer lassen sich Spiele in 4K-Auflösung und Wiederholraten von 120 Hz zocken. Als SSD-Datenträger sind 825 GB verbaut. Zu den Anschlüssen gehören ein HDMI-2.1-Port sowie eine USB-C-Schnittstelle für die Datenübertragung. Ebenso dabei im Digitec-Preis ist der DualSense-Wireless-Controller, der Funktionen wie haptisches Feedback oder auch den adaptiven Trigger bietet. Und ganz wichtig: Die Abwärtskompatibilität ermöglicht es, eine breite Palette von PS4-Spielen auf der PS5 (weiterhin) zu spielen.

Kurzfazit: Das Digitec-Black-Friday-Angebot kann gefallen. Natürlich hätten wir uns einen noch tieferen Preis gewünscht. So bleibts bei den 309 Franken, die interessierte Käufer für die Sony-PS5-Spielkonsole bezahlen müssen.

Kommentare

Black Friday Flyer-Check Hardware Sony
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare