Black-Friday-Check
Aktion 1: Spielekonsole Playstation 5 Slim Digital Edition
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter digitec.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Spielekonsole Playstation 5 Slim Digital Edition für Fr. 309.-. Herzstück der Spielkonsole ist AMDs Ryzen-Zen-2-Prozessor. Der CPU steht die Radeon-RDNA-2-Grafikengine zu Seite. Mit Hilfe derer lassen sich Spiele in 4K-Auflösung und Wiederholraten von 120 Hz zocken. Als SSD-Datenträger sind 825 GB verbaut. Zu den Anschlüssen gehören ein HDMI-2.1-Port sowie eine USB-C-Schnittstelle für die Datenübertragung. Ebenso dabei im Digitec-Preis ist der DualSense-Wireless-Controller, der Funktionen wie haptisches Feedback oder auch den adaptiven Trigger bietet. Und ganz wichtig: Die Abwärtskompatibilität ermöglicht es, eine breite Palette von PS4-Spielen auf der PS5 (weiterhin) zu spielen.
Kurzfazit: Das Digitec-Black-Friday-Angebot kann gefallen. Natürlich hätten wir uns einen noch tieferen Preis gewünscht. So bleibts bei den 309 Franken, die interessierte Käufer für die Sony-PS5-Spielkonsole bezahlen müssen.
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