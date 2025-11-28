Aktion 1: Spielekonsole Playstation 5 Slim Digital Edition

Wo: unter digitec.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Spielekonsole Playstation 5 Slim Digital Edition für Fr. 309.-. Herzstück der Spielkonsole ist AMDs Ryzen-Zen-2-Prozessor. Der CPU steht die Radeon-RDNA-2-Grafikengine zu Seite. Mit Hilfe derer lassen sich Spiele in 4K-Auflösung und Wiederholraten von 120 Hz zocken. Als SSD-Datenträger sind 825 GB verbaut. Zu den Anschlüssen gehören ein HDMI-2.1-Port sowie eine USB-C-Schnittstelle für die Datenübertragung. Ebenso dabei im Digitec-Preis ist der DualSense-Wireless-Controller, der Funktionen wie haptisches Feedback oder auch den adaptiven Trigger bietet. Und ganz wichtig: Die Abwärtskompatibilität ermöglicht es, eine breite Palette von PS4-Spielen auf der PS5 (weiterhin) zu spielen.

Kurzfazit: Das Digitec-Black-Friday-Angebot kann gefallen. Natürlich hätten wir uns einen noch tieferen Preis gewünscht. So bleibts bei den 309 Franken, die interessierte Käufer für die Sony-PS5-Spielkonsole bezahlen müssen.