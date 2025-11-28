Black-Friday-Check
Aktion 14: SSD-Speicher Samsung 990 Pro (2 TB)
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: SSD-Datenträger Samsung 990 Pro (MZ-V9P2T0BW) für Fr. 169.95. Der Samsung-Datenträger im M.2-Format misst 2,2 × 8 × 0,2 cm (B × L × T). Ausgestattet ist die SSD mit der schnellen PCIe-4.0-4x4-Schnittstelle und NVMe (Nonvolatile Memory Express), welches das aktuelle Storage-Zugriffs- und Transferprotokoll für Solid State Drives darstellt. Neben dem Speicher gehört noch die «Magican»-Software zum Lieferumfang, mit der sich die Daten vom alten auf den neuen Speicher transferieren lassen. Samsung selbst gibt auf den Speicher eine Garantie von 5 Jahren, und garantiert eine Nutzkapazität von mindestens 1200 Terabyte an Daten sowie eine Ausfallsicherheit von 1,5 Millionen Betriebsstunden. Der Gigabyte-Preis liegt bei günstigen 8,4 Rappen. Hier gehts zum kompletten PCtipp-Test.
Kurzfazit: Samsungs 990 Pro (2 TB) ist eine Hochleistungs-SSD zum mehr als fairen Black-Friday-Gigabyte-Preis. Schreib- und Lesetempi sind auf einem hervorragenden Niveau. Die vom Hersteller angegebene Garantie von 5 Jahren ist zudem eine schöne Beigabe.
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