Aktion 14: SSD-Speicher Samsung 990 Pro (2 TB)

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: SSD-Datenträger Samsung 990 Pro (MZ-V9P2T0BW) für Fr. 169.95. Der Samsung-Datenträger im M.2-Format misst 2,2 × 8 × 0,2 cm (B × L × T). Ausgestattet ist die SSD mit der schnellen PCIe-4.0-4x4-Schnittstelle und NVMe (Nonvolatile Memory Express), welches das aktuelle Storage-Zugriffs- und Transferprotokoll für Solid State Drives darstellt. Neben dem Speicher gehört noch die «Magican»-Software zum Lieferumfang, mit der sich die Daten vom alten auf den neuen Speicher transferieren lassen. Samsung selbst gibt auf den Speicher eine Garantie von 5 Jahren, und garantiert eine Nutzkapazität von mindestens 1200 Terabyte an Daten sowie eine Ausfallsicherheit von 1,5 Millionen Betriebsstunden. Der Gigabyte-Preis liegt bei günstigen 8,4 Rappen. Hier gehts zum kompletten PCtipp-Test.

Kurzfazit: Samsungs 990 Pro (2 TB) ist eine Hochleistungs-SSD zum mehr als fairen Black-Friday-Gigabyte-Preis. Schreib- und Lesetempi sind auf einem hervorragenden Niveau. Die vom Hersteller angegebene Garantie von 5 Jahren ist zudem eine schöne Beigabe.